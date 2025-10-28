Khởi tố người đàn ông hái trộm mít ở Đồng Tháp

Ngày 27/10, Công an xã Mỹ Đức Tây (Đồng Tháp) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (sinh năm 1991, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) về hành vi “trộm cắp tài sản” theo điểm b, khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Lê Hoàng Lợi có tiền án về trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

Vào sáng ngày 23/10/2025, ông Nguyễn V. P. (sinh năm 1973, ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây) phát hiện đối tượng Lê Hoàng Lợi điều khiển xe mô tô biển số 63AN-142.10 chở theo 2 trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông Nguyễn V. H. (sinh năm 1964, ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây).

Khi bị phát hiện, Lợi đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P. đã kịp thời trình báo sự việc với Công an xã Mỹ Đức Tây. Sau đó, Lợi bỏ lại xe mô tô cùng tang vật tại hiện trường rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây đã khẩn trương xác minh, mời Lê Hoàng Lợi đến làm việc. Tại trụ sở công an, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít để bán lấy tiền tiêu xài.

Lê Hoàng Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.