Nam thanh niên đột nhập công trình trộm vật tư 100 triệu, mang bán hơn 9 triệu

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thanh Khê truy xét nhanh vụ trộm tài sản có giá trị tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Nguyễn Thanh Hải cùng tang vật. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo tại công trình đang xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều dây điện và ống đồng đang thi công, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng phân công tổ công tác phối hợp với Công an phường Thanh Khê áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương xác minh, truy xét.

Chỉ sau hơn 24 giờ nhận tin báo, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện, mời đối tượng nghi vấn về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Hải (SN 2003, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Hải khai rạng sáng 16/10, Hải chạy xe máy đến công trình trên, mang theo kìm, tua vít để cắt trộm ống đồng và dây điện, sau đó cho vào bao tải rồi chở đi bán tại tiệm phế liệu trên đường Hoàng Văn Thái, thu hơn 9 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm 1 xe máy hiệu Vision, 1 điện thoại iPhone 11, công cụ gây án và tiền mặt.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.