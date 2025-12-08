Khởi tố nam diễn viên trộm túi xách của hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Ngày 8/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thái bị cáo buộc lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cô tham dự một sự kiện tại Đà Lạt.

Nguyễn Lâm Thái làm việc với công an. (Ảnh: Vietnamnet)

Rạng sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) trình báo bị mất túi xách đựng máy ảnh khi dự sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) vào đêm 5/12. Trong túi có tiền mặt, máy ảnh, thẻ tín dụng và nhiều vật dụng cá nhân, tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt xác minh, truy tìm và đưa Nguyễn Lâm Thái về làm việc. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tang vật.

Thái khai cùng bạn từ TPHCM lên Đà Lạt tối 5/12. Đến nơi, anh ta đến Quảng trường Lâm Viên xem Lễ hội Trà quốc tế. Không thuộc ban tổ chức, nhưng do được phát nhầm thẻ ra vào, Thái đã lợi dụng để vào phòng thay đồ, giả vờ chỉnh trang và chụp ảnh.

Theo lời khai, khoảng 22h cùng ngày, khi các thí sinh đang biểu diễn, Thái lấy trộm túi xách hiệu LV của hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle đặt trên ghế không người trông coi, rồi rời hiện trường bằng cửa sau.

Hồ sơ cho thấy Thái từng có tiền án về tội trộm cắp và đang trong thời gian thử thách 28 tháng.

Nguyễn Lâm Thái được biết đến là diễn viên, quản lý nghệ sĩ và đạo diễn sân khấu, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Tài khoản TikTok của anh có hơn 69.000 người theo dõi và 3,4 triệu lượt thích.