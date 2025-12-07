Bắt gã đàn ông mượn xe bạn gái đi cướp giật ở tiệm vàng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Vũ Hiền (SN 1991, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại: Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 5/12, Hiền bịt khẩu trang và đi vào tiệm vàng Phú Vinh (số 29 đường Nguyễn Văn Thoại) do ông H.V. làm chủ. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Hiền giật 1 nhẫn vàng tròn, trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98, trị giá gần 70 triệu đồng.

Vũ Hiền tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Sau khi gây án, Hiền tháo chạy bằng xe máy không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát Hình sự triệu tập đối tượng làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Hiền mượn xe máy của bạn gái, sau đó đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi rảo qua các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.

Sau khi cướp giật tại tiệm vàng Phú Vinh, Hiền chạy xe qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tiếp đó, Hiền đến tiệm vàng N.T., phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài. Tang vật bị thu giữ gồm 1 điện thoại, 1 xe máy và 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại vàng 98.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý.