Khởi tố kẻ vu khống thẩm phán tòa án ở Lai Châu

(VTC News) -

Ngày 25/2, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Bảo (44 tuổi, trú tại tổ 2, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) về tội "Vu khống".

Trước đó, Cơ quan CSĐT tiếp nhận đơn của ông V.X.H. (công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu) với nội dung tố cáo Bảo có hành vi làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân ông H. và ảnh hưởng đến cơ quan Tòa án tỉnh Lai Châu.

Theo đơn tố cáo, Bảo là đương sự (người khởi kiện) trong một vụ án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu. Trong phiên toà này, ông H. được phân công làm thẩm phán - chủ tọa phiên tòa.

Trần Minh Bảo tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của ông H., cơ quan điều tra tổ chức xác minh và xác định vụ án hành chính do Trần Minh Bảo khởi kiện đã được tòa án nhân dân các cấp thụ lý đưa ra xét xử khách quan, đúng quy định pháp luật, phán quyết bác đơn khởi kiện của đương sự.

Đáng chú ý, các cấp có thẩm quyền đều đã có thông báo từ chối kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm do không có căn cứ.

Tuy nhiên, Bảo vẫn cố tình tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền tố cáo, nêu những nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan.

Việc tố cáo sai sự thật này dẫn đến thời gian bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với ông H. bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi về chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp công vụ, bảo hiểm y tế. Đồng thời, ảnh hưởng đến công tác cán bộ, công tác lãnh đạo quản lý điều hành cơ quan, quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra vụ án.