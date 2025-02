Khởi tố, bắt giam thầy giáo giao cấu với nữ sinh lớp 10

Chiều 4/2, thượng tá Nguyễn Quyết Nghị - Trưởng Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông L.V.H. - giáo viên trường THPT Tuy Phong, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an huyện Tuy Phong tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông L.V.H.

Tháng 1/2025, Công an huyện Tuy Phong nhận được tin báo của người dân tố cáo ông ông L.V.H. - giáo viên trường THPT Tuy Phong có hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 10.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã triệu tập ông L.V.H. lên làm việc. Tại đây, ông H. thừa nhận đã 4 lần quan hệ tình dục với em học sinh lớp 10 tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Công an huyện Tuy Phong phối hợp với nhà trường, địa phương làm việc với nữ sinh lớp 10 bị xâm hại và gia đình để ổn định tâm lý, vận động nữ sinh này tiếp tục đến trường.

Liên quan đến vụ việc này, gia đình nữ sinh lớp 10 trường THPT Tuy Phong đã có đơn yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận tham gia bảo vệ cho em nữ sinh.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong tiến hành làm rõ.

Trường THPT Tuy Phong - nơi xảy ra sự việc.

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo xử lý về mặt nghiệp vụ đối với ông N.V.H. - giáo viên trường THPT Tuy Phong. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu tạm đình chỉ công tác giáo viên này để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi, phối hợp xử lý. Học sinh trong vụ việc và gia đình được Sở GD&ĐT cùng huyện, xã thăm hỏi, động viên đi học trở lại.