Khoảnh khắc nhà máy lọc dầu ở California nổ như ‘bom nguyên tử'

(VTC News) -

Khoảnh khắc nhà máy lọc dầu Chevron bùng cháy. (Video: Reuters)

Nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles là nhà máy lọc dầu lớn thứ hai ở California và là nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Chevron tại Mỹ. Cơ sở này cung cấp 1/5 tổng lượng nhiên liệu cho xe cơ giới và 40% lượng nhiên liệu máy bay phản lực tiêu thụ ở miền Nam California.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại đơn vị sản xuất nhiên liệu phản lực của nhà máy vào tối 2/10 (giờ địa phương). Theo Reuters, không có ai bị thương.

Người phát ngôn của nhà máy lọc dầu Chevron, Allison Cook cho biết đám cháy được dập tắt vào ngày 3/10. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ tại cơ sở ở ngoại ô El Segundo, nơi cung cấp nhiên liệu phản lực cho Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), nằm ngay phía bắc nhà máy lọc dầu.

Trước đó, giới chức cứu hỏa yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ trong ba tiếng kể từ khi ngọn lửa bùng phát, đóng cửa sổ, đưa tất cả người và vật nuôi vào nhà.