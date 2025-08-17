Tây Ban Nha huy động gần 2.000 binh sĩ ứng phó cháy rừng diện rộng trong 1 tuần

(VTC News) -

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo sẽ điều động thêm 500 binh sĩ để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp đất nước trong đợt nắng nóng kéo dài.

Lực lượng bổ sung nâng tổng số quân tham gia phòng chống cháy rừng lên hơn 1.900 người, trong đó có khoảng 1.400 binh sĩ đang làm nhiệm vụ. Quyết định này được đưa ra giữa lúc chính quyền trung ương Tây Ban Nha vẫn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám cháy rừng.

Theo ông Alfonso Rueda, đại diện chính quyền vùng Galicia (Tây Ban Nha), lực lượng cứu hỏa hiện đang chiến đấu với 12 đám cháy lớn ở khu vực này, tất cả đều bùng phát gần thành phố Ourense.

“Nhà cửa của người dân đang bị đe dọa ở nguy cơ cao, vì vậy chúng tôi đã áp dụng lệnh phong tỏa và tổ chức sơ tán", ông Rueda cho biết. Khu vực Galicia đã phải vật lộn với ngọn lửa suốt hơn một tuần qua.

Lính cứu hỏa tại hiện trường đám cháy rừng vùng ây bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Ngôi làng Villardevos thuộc vùng Galicia, cư dân địa phương phải dập lửa theo cách thủ công là dùng xô nước vì mất điện khiến hệ thống máy bơm không thể hoạt động.

“Máy bay cứu hỏa liên tục xuất hiện trên bầu trời nhưng không bay đến đây”, ông Basilio Rodriguez, một người dân khu vực này trả lời Reuters. Một cư dân khác, bà Lorea Pascual, than thở: “Hoả hoạn khiến người dân ở đây không thể chịu đựng thêm, mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa”.

Trong vòng một tuần qua, cháy rừng đã khiến 3 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 115.000 ha. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đánh giá đây là một trong những lần cháy rừng nghiêm trọng nhất hai thập kỷ gần đây.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu (EFFIS), các vụ cháy rừng tại Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi khoảng 158.000 ha.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm 500 quân nhân từ lực lượng ứng phó khẩn cấp, nâng tổng số lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy lên 1.900 người.

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Viện bảo vệ lâm nghiệp ICNF cho biết, cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 155.000 ha thảm thực vật kể từ đầu năm – gấp ba lần mức trung bình trong giai đoạn 2006–2024.

Hiện hàng ngàn lính cứu hỏa đang vật lộn với 8 đám cháy lớn ở miền trung và miền Bắc của Bồ Đào Nha. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất bùng phát gần Piódão, một vùng núi nổi tiếng thu hút khách du lịch. Xa hơn về phía Bắc, một vụ cháy ở Trancoso đã kéo dài suốt tám ngày, trong khi một đám cháy nhỏ hơn ở khu vực lân cận khiến một người thiệt mạng.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, kể từ những năm 1980, châu Âu đã nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng và khô hạn, khiến nhiều khu vực tại châu Âu trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước nguy cơ cháy rừng.