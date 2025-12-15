Khoảnh khắc người hùng Australia xông pha giữa làn đạn, chặn sát thủ xả súng

(VTC News) -

Khoảnh khắc người đàn ông lao vào khống chế tay súng.

Một người dân thường được ca ngợi là “người hùng” sau khi liều mạng lao vào khống chế và tước vũ khí của một trong hai tay súng tấn công lễ hội Do Thái Hanukkah tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia.

Theo giới chức, vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc can thiệp của người đàn ông này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng hành động của ông có thể đã cứu sống nhiều người.

Người đàn ông dũng cảm được xác định là Ahmed Al Ahmed, 43 tuổi, sinh sống tại Sydney và làm nghề bán trái cây.

Khoảnh khắc đối đầu giữa làn đạn

Đoạn video được đăng tải hôm 14/12 cho thấy một người đàn ông địa phương, mặc áo sơ mi trắng, từ trong bãi đỗ xe bất ngờ lẻn ra phía sau một đối tượng đang cầm súng bất ngờ lao vào, vật lộn với tay súng, giật khẩu súng khỏi tay đối phương và chĩa ngược lại về phía hắn.

Sau đó, nghi phạm bị mất thăng bằng và lùi về phía một cây cầu – nơi được cho là có một tay súng khác – trong khi người đàn ông đặt khẩu súng xuống đất.

Cảnh sát sau đó cho biết một nghi phạm đã bị tiêu diệt, nghi phạm còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo truyền thông Australia, người đàn ông dũng cảm được xác định là Ahmed Al Ahmed, 43 tuổi, sinh sống tại Sydney và làm nghề bán trái cây. Al Jazeera cho biết chưa thể xác nhận độc lập danh tính này, song nhiều nguồn tin lớn tại Australia đều đưa ra cùng một thông tin.

Đoạn video sau đó cho thấy ông bị chảy máu nhưng vẫn tỉnh táo, được điều trị vết thương ngay tại hiện trường.

Một người đàn ông tên Mustafa, tự nhận là anh họ của Ahmed, nói với đài 7News rằng Ahmed đã bị bắn hai phát đạn trong lúc khống chế tay súng và phải nhập viện. “Anh ấy đang nằm viện và chúng tôi không biết chính xác tình trạng bên trong ra sao. Nhưng chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn. Anh ấy là một người hùng, 100%”. Theo người thân, Ahmed dự kiến phẫu thuật ngay trong tối 14/12.

Hành động của Ahmed càng trở nên đáng chú ý hơn khi xét đến việc theo gia đình anh, trước vụ xả súng, ông không hề có kinh nghiệm sử dụng vũ khí.

"Người hùng Australia"

Những thước phim ghi lại hành động của Ahmed được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người dùng ca ngợi ông là “người hùng Australia”, cho rằng hành động dũng cảm của ông ngăn chặn một thảm kịch lớn hơn.

Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, mô tả đây là: “Cảnh tượng khó tin nhất mà tôi từng chứng kiến. Người đàn ông đó là một người hùng thực sự, và tôi không nghi ngờ gì rằng rất nhiều người còn sống hôm nay nhờ vào lòng dũng cảm của ông”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người dân đã “lao về phía nguy hiểm để cứu giúp người khác”: “Những người Australia này là anh hùng, và sự dũng cảm của họ đã cứu sống nhiều mạng người”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận định rằng hành động của Ahmed đã “cứu được rất nhiều sinh mạng”, đồng thời cho biết ông đang bị thương nặng và điều trị trong bệnh viện.

Vụ xả súng xảy ra khi hàng trăm người tụ tập tại bãi biển Bondi để kỷ niệm ngày đầu tiên của Hanukkah, và đã được nhà chức trách Australia tuyên bố là một hành động khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.