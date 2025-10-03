Khoảnh khắc ấn tượng tại triển lãm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Quảng Ninh

Ngày 23/9 - 5/10, triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" mở cửa trong 13 ngày, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh Quảng Ninh.
Tại chương trình, người tham dự hào hứng khi được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử, sống trọn trong khoảnh khắc thiêng liêng ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng trải nghiệm ghi lại những dòng lưu bút xúc động và nhận các phần quà ý nghĩa.
Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Quảng Ninh trải nghiệm tại Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Trong màu xanh đồng phục, các cán bộ chiến sĩ cùng nhau sống lại giây phút hào hùng của dân tộc, khi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, đoàn cán bộ, thầy cô giáo trường THPT Lê Quý Đôn, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cùng nhau tham gia hành trình đặc biệt tại triển lãm. Là những người đưa đò lặng lẽ trên hành trình tri thức, các thầy cô xúc động khi được “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945.
Trong những ngày Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra tại Quảng Ninh, các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long đến trải nghiệm tìm hiểu về khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Em Hoa Thanh Phong (lớp 4) cho biết: "Lần đầu được trải nghiệm học lịch sử bằng công nghệ VR, em cảm thấy rất tự hào, thích thú"
Sau khi được trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”, các cô và trò Trường THCS Hồng Hải, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không chỉ có những phút giây khó quên mà còn cả niềm vui khi nhận những phần quà ý nghĩa.
Trong không gian lịch sử tại triển lãm, các em học sinh trường THCS Hồng Hải được lắng nghe giọng đọc của Bác Hồ vang vọng Tuyên ngôn Độc lập, hòa mình cùng không khí thiêng liêng và tự hào của ngày 2/9/1945.
Trong sắc đồng phục đỏ rực rỡ, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng". Được các cô giáo tận tình dẫn dắt, các em nhỏ không chỉ háo hức trải nghiệm công nghệ “xuyên không” đặc biệt mà còn nắn nót ghi lại những dòng lưu bút đầy cảm xúc.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, các đại biểu cùng đông đảo người dân cũng dành thời gian tham gia “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945 vô cùng đặc biệt. Đây là trải nghiệm ý nghĩa giúp mọi thế hệ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc.
Người dân Quảng Ninh cùng sống trong khí thế hào hùng của hàng vạn con tim yêu nước. Nhiều người không giấu được sự xúc động, niềm tự hào dâng trào khi “Trở về thời khắc thiêng liêng” qua công nghệ hiện đại.
Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh trở thành điểm hẹn đặc biệt của đông đảo gia đình, học sinh, sinh viên và người dân. Không chỉ là một hành trình công nghệ, mà đây còn là chuyến đi giàu cảm xúc: từ hình ảnh kỳ đài trang nghiêm, tiếng hô vang dậy của hàng vạn con tim yêu nước, đến niềm tự hào rạng ngời trên gương mặt từng vị khách tham gia.
Bên cạnh đó, trong không gian triển lãm, hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn tờ báo, tài liệu, ảnh tư liệu và tranh cổ động được trưng bày phục vụ khách tham quan. Triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" vẫn tiếp tục mở cửa đón khách đến ngày 5/10.
