Khó tìm căn hộ dưới 40 triệu đồng/m² tại TP.HCM sau quý III/2025?

(VTC News) -

Căn hộ giá mềm ồ ạt ra mắt trước giờ G

Ngày 28/6, Tập đoàn Bcons khởi công dự án Bcons Bình An Đông Tây tại phường Đông Hòa, TP.HCM (TP Dĩ An, Bình Dương cũ). Dự án có quy mô hơn 30.000m², cung cấp hơn 1.800 căn hộ, trong đó có tháp đôi thương mại dịch vụ cao 39 tầng. Giá bán khởi điểm từ 38 triệu đồng/m², căn hộ 50m² được chào giá khoảng 1,9 - 2,1 tỷ đồng. Đây là mức giá cạnh tranh khi so với mặt bằng chung.

Trước đó, Bcons cũng tung ra thị trường dự án Bcons Solary, được xem là tiếp nối dòng sản phẩm vừa túi tiền, với giá chỉ từ 31 triệu đồng/m². Dự án này nằm trong nhóm căn hộ thương mại giá thấp hiếm hoi tại khu Đông, vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Dự án của Bcons tại phường Đông Hòa, TP.HCM.

Tại phường Bình Hòa, TP.HCM (TP Thuận An, Bình Dương cu), dự án The Felix của C-Holdings cũng gây chú ý với hai block 40 tầng, hơn 1.200 căn hộ, diện tích từ 45 - 85m², giá bán khoảng 35 triệu đồng/m². Chủ đầu tư còn tung ra chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt: Khách mua chỉ cần chi trả khoảng 3,9 triệu đồng/tháng, hoặc được vay với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 5 năm.

Không đứng ngoài cuộc, OCB Holdings cũng gia nhập thị trường với dự án A&K Tower, tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển mới của phường An Phú, TP.HCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ). Dự án có quy mô hơn 1.100 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến giá bán từ 38 - 40 triệu đồng/m².

Hay ngày 22/6, Vạn Xuân Group và TBS Group ra mắt dự án Happy One Sora tại phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ), giá quanh 50 triệu đồng/m², được xem là mức giá “mềm”, khá hiếm hoi, nhất là khi dự án vẫn thuộc TP.HCM cũ.

Những dự án trên đều nhắm vào phân khúc khách hàng trẻ, thu nhập trung bình - nhóm đang thiếu nguồn cung trầm trọng trên thị trường bất động sản hiện nay.

Giá 40 triệu đồng/m² sẽ "tuyệt chủng" sau quý 3?

Ông Trần Văn Hưng - Giám đốc Kinh doanh Công ty C-Holdings nhận định, khi Bình Dương hợp nhất vào TP.HCM, mặt bằng giá bất động sản khu vực sẽ lập tức điều chỉnh theo giá đất TP.HCM.

"Hợp nhất vào TP.HCM đồng nghĩa với việc nghĩa vụ tài chính khi thực hiện dự án sẽ tăng theo giá đất của TP.HCM. Khi giá đất tăng, chi phí đầu vào tăng thì giá bán căn hộ cũng buộc phải tăng lên, sẽ không thể giữ mức dưới 40 triệu đồng/m²", ông Hưng nói.

Dự án The Felix của C-Holdings tại phường Bình Hòa, TP.HCM.

Ông Hưng cung cho hay, hiện nhiều khách hàng mua đợt đầu dự án The Felix ghi nhận giá nhích lên chỉ sau chưa đầy một tháng. Nhiều môi giới hỏi mua lại căn hộ với giá chênh từ 50 - 150 triệu đồng.

"Sau quý 3/2025 sẽ khó tìm được căn hộ giá dưới 40 triệu đồng/?m²", ông Hưng nhận định.

Cùng quan điểm, đại diện một chủ đầu tư tại phường Bình Hòa cho biết, việc giữ giá dưới 40 triệu đồng/m² hiện nay là nỗ lực cân đối để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, mặt bằng giá mới sẽ khiến doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh.

Thực tế, theo thống kê của HoREA, giá trung bình căn hộ tại TP.HCM hiện đã đạt 90 triệu đồng/m², nguồn cung nhà ở thương mại vừa túi tiền biến mất khỏi thị trường suốt từ năm 2021.

Các dự án mới vẫn tập trung nhiều ở phân khúc căn hộ cao cấp, có dự án có giá bán vài trăm triệu đồng/m², thậm chí một dự án vừa công bố giá 1 tỷ đồng/m² khi nằm ngay lõi trung tâm TP.HCM.

TP.HCM vừa xuất hiện căn hộ giá 1 tỷ đồng/m² ở lõi trung tâm TP.

Còn báo cáo của DKRA Group cho thấy, trong Quý II/2025, phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp tại TP.HCM tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024, đạt khoảng 20,583 căn. Trong đó, Bình Dương (cũ) và TP.HCM (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu khi chiếm tới 79.6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Đồng thời, nguồn cung mới có sự phục hồi rõ nét với hơn 10,000 căn hộ được mở bán ra thị trường, gấp 3.1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sức cầu thị trường cũng ghi nhận nhiều chuyển biến cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3.3 lần so với cùng kỳ Quý II/2024. Giá bán sơ cấp tăng khoảng 3% - 8% so với quý trước, tập trung ở phân khúc tầm trung và cao cấp. Trong khi đó, thanh khoản thứ cấp duy trì đà hồi phục với giá bán tăng phổ biến từ 4% - 11% so với Quý I/2025.

DKRA dự báo, trong Quý III/2025 sẽ duy trì nguồn cung căn hộ mới tương đương Quý II, dao động khoảng 9,000 - 11,000 căn, tập trung chủ yếu ở TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ).

Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP.HCM trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại khu vực vùng ven. Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ tại những khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính.