Khi một biến cố nhỏ cũng có thể làm đảo lộn kế hoạch tài chính

Chị Nguyễn Thị Lan - Long Biên, Hà Nội (35 tuổi, nhân viên văn phòng) bàng hoàng nhận tin chồng gặp tai nạn giao thông, cần tạm ứng viện phí để phẫu thuật ngay trong đêm. “Tôi choáng váng khi nghe con số cần thanh toán. Lương thi chưa về, tiền tiết kiệm vừa dồn hết vào sửa nhà. Tôi chỉ biết gọi khắp nơi cầu cứu”, chị Lan kể. Chỉ trong vài phút, một gia đình bình thường bỗng rơi vào cuộc xoay xở khẩn cấp về tài chính. Chị Lan nói thêm: “Giá như lúc đó tôi biết chỗ nào có thể vay nhanh ngay trong đêm thì đã không hoảng loạn đến vậy.”

Tương tự, anh Phạm Văn Tùng (38 tuổi, tài xế giao hàng tự do) từng đối diện tình huống mất thu nhập chỉ vì xe hỏng giữa đường, anh chia sẻ: “Mỗi ngày nghỉ chạy là mất cả triệu bạc. Tôi buộc phải sửa ngay, nhưng trong ví chẳng còn đủ. May mà một người bạn kịp cho mượn.”

Nhiều phụ huynh cũng từng “đứng tim” khi trường báo đóng học phí hoặc lệ phí thi trong vài ngày, buộc họ cắt giảm chi tiêu thiết yếu để không bỏ lỡ cơ hội học tập của con. Với các hộ kinh doanh nhỏ, chậm xoay vòng vốn có thể đồng nghĩa mất đơn hàng hoặc đứt gãy nguồn cung. Thậm chí, những khoản chi tưởng nhỏ như hóa đơn điện, nước hay internet đến trước kỳ lương cũng có thể làm ngân sách gia đình chao đảo đặc biệt với người thu nhập bấp bênh.

Những tình huống như của chị Lan, anh Tùng không phải hiếm. Theo một khảo sát của Home Credit và Decision Lab (2024) cho thấy gần 50% người Việt có thu nhập “vừa đủ chi tiêu” và hơn 20% thừa nhận thường xuyên “thiếu trước hụt sau”. Đáng chú ý, chỉ 1/3 số người tham gia khảo sát từng gửi tiết kiệm trong 12 tháng, một thực tế cho thấy phần đông người dân thiếu khoản dự phòng khi biến cố xảy ra.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các dịch vụ vay tiêu dùng và fintech đang phát triển mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu xoay vốn kịp thời. EY (Ernst & Young) là một trong bốn “ông lớn” của ngành kiểm toán Việt Nam ghi nhận 50% người có thu nhập hộ gia đình dưới 5 triệu đồng/tháng ưu tiên vay qua fintech thay vì ngân hàng truyền thống. Những con số này phản ánh rõ nhu cầu về một giải pháp vay linh hoạt, nhanh chóng và an toàn đang trở nên bức thiết.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty tài chính đã tung ra các sản phẩm vay trực tuyến để hỗ trợ người dân xoay sở vốn kịp thời. Nổi bật gần đây là F88 chuỗi cửa hàng tài chính bình dân chuyên phục vụ nhóm khách hàng lao động phổ thông, tiểu thương, người làm nghề tự do hay những ai chưa đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống cho ra mắt sản phẩm Vay hạn mức tuần hoàn, giúp khách hàng có thể rút tiền nhanh chóng mà không cần phải tới cửa hàng.

Đây là giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân dựa trên nền tảng thủ tục đơn giản và thời gian giải ngân nhanh chóng.

Sản phẩm mới này được triển khai trên nền tảng số và để vay tiền, khách hàng cần đăng nhập ứng dụng My F88 (có trên CH Play và App Store) trên điện thoại, điền thông tin theo yêu cầu. My F88 sẽ tự động xử lý thông tin và phản hồi chỉ trong vài phút. Với khách hàng mới hoặc đã tất toán khoản vay trước đó, chỉ cần ghé cửa hàng F88 một lần để bàn giao tài sản cầm cố.

Khi cần rút vốn, khách hàng mở My F88, chọn số tiền mong muốn, xác nhận, và tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng từ 01:00 - 22:00 hằng ngày. Lãi và phí chỉ tính trên số tiền rút, không áp dụng toàn bộ hạn mức đã duyệt. Nhờ đó, người vay không phải trả phí cho khoản chưa dùng và được miễn phí trả nợ trước hạn.

Nói cách khác, F88 mang đến cho khách hàng một “ví tiền dự phòng” linh hoạt, giúp họ chủ động xử lý những tình huống khẩn cấp mà không tốn thêm chi phí không cần thiết.

Sau biến cố gia đình, chị Lan đã chủ động đăng ký My F88 để có một khoản “ví dự phòng” trong tay. Lần gần nhất chồng cần thêm tiền thuốc men sau mổ, chị chỉ mở My F88, rút vốn và nhận tiền trong đêm mà không còn lo chạy vạy, chị kể: “Gần đây chồng tôi phải mua thêm thuốc sau mổ, tôi mở app rút ngay. Tiền về tài khoản chỉ sau vài phút, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần trước.”

Anh Tùng sau sự cố cũng quyết định tìm hiểu và lựa chọn các giải pháp tài chính chủ động hơn. Anh lựa chọn sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn của F88 trên ứng dụng My F88. Sau khi hoàn tất thủ tục đơn giản, anh được duyệt hồ sơ và có hạn mức dự phòng ngay trên ứng dụng, sẵn sàng rút khi cần. Anh không dùng hết số tiền ngay lập tức mà coi đây như một “quỹ khẩn cấp” an toàn, giúp anh yên tâm hơn.

“Giờ tôi không còn lo mỗi lần xe trục trặc hay thu nhập gián đoạn. Có sẵn một khoản dự phòng, tôi thấy mình chủ động và tự tin hơn”, anh chia sẻ.

Trong bối cảnh kinh tế và đời sống luôn biến động, những giải pháp linh hoạt như vay hạn mức đang trở thành “phao cứu sinh”, giúp họ chủ động ứng phó với rủi ro bất ngờ. Câu chuyện của chị Lan và anh Tùng cho thấy biến cố có thể ập đến bất kỳ lúc nào, và việc chuẩn bị sẵn phương án xoay xở dù là tiết kiệm nhỏ hay một hạn mức vay nhanh chính là tấm đệm bảo vệ sự ổn định của gia đình và cơ hội trong cuộc sống.

Hướng dẫn tải và sử dụng My F88 Android: Vào CH Play, tìm “My F88” → bấm Cài đặt. iPhone: Vào App Store, tìm “My F88” → chọn Tải về.