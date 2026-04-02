Khảo sát lớp 12 Hà Nội: Điểm Toán 'gần đáy', phổ điểm ở ngưỡng 3-5

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội cho thấy nhiều tín hiệu đáng lo ngại khi các môn nền tảng, đặc biệt là Toán, xuất hiện tình trạng điểm thấp tập trung với mật độ lớn.

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm trung bình chung của kỳ khảo sát đạt khoảng 5,31. Trong đó, khối trường công lập có mức trung bình khoảng 5,77; khối trường tư thục tiệm cận mức này; còn khối giáo dục thường xuyên thấp hơn đáng kể, chỉ khoảng 3,52 điểm.

Cơ quan quản lý đánh giá sự chênh lệch giữa các khối đào tạo đang khá rõ rệt, phản ánh mức độ phân hóa chất lượng học sinh giữa các hệ thống trường học. Đặc biệt, dữ liệu khảo sát cho thấy các môn nền tảng đang trở thành “điểm nghẽn” lớn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, Toán là môn có phổ điểm lệch trái rõ rệt, tập trung nhiều ở nhóm 3–5 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng học sinh dưới mức trung bình vẫn còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ tốt nghiệp nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Phổ điểm toán lệch trái, tập trung nhiều ở nhóm 3-5 điểm. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

So với Toán, môn Ngữ văn có kết quả ổn định hơn nhưng vẫn tồn tại nhóm học sinh đạt điểm thấp đáng kể. Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn môn thi của học sinh đang nghiêng nhiều về các môn khoa học xã hội, trong khi số lượng học sinh chọn các môn khoa học tự nhiên xu hướng giảm.

Tuy nhiên, lựa chọn “an toàn” này chưa đi kèm với chất lượng điểm số tương xứng. Theo số liệu khảo sát, môn Địa lý có điểm trung bình thấp nhất trong các môn thi, cho thấy tình trạng “chọn nhiều nhưng điểm không cao”.

Kỳ khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố Hà Nội năm 2026 diễn ra trong hai ngày 12–13/3 với hơn 124.000 học sinh tham gia. Đây được xem là đợt “tổng diễn tập” quan trọng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bao gồm học sinh tại các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phân tích dữ liệu chi tiết cho thấy sự phân hóa không chỉ diễn ra giữa các trường mà còn ngay trong từng đơn vị. Có những trường có điểm trung bình không quá thấp nhưng tỷ lệ học sinh dưới trung bình vẫn ở mức cao, đồng thời mỗi trường lại tồn tại những “môn yếu” khác nhau.

Bảng chất lượng chung - So sánh kết quả khảo sát các môn thi năm học 2025-2026.

Qua kết quả khảo sát, một số đơn vị được xác định có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp nếu không có biện pháp cải thiện sớm. Trong đó có các trường THPT Ứng Hòa B, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường và một số trung tâm GDNN - GDTX như Ba Vì, Mỹ Đức.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường phải rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân loại học sinh thành ba nhóm gồm: nhóm có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhóm trung bình và nhóm khá, giỏi. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm thay vì áp dụng một mô hình chung.

Các trường cũng được yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các môn nền tảng như Toán và Ngữ văn, đồng thời tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc đối với học sinh dưới trung bình và theo dõi kết quả theo từng tuần.

Đối với các môn có kết quả thấp như Địa lý, các đơn vị cần rà soát lại phương pháp giảng dạy, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo cụm để thống nhất cách tiếp cận, tránh tình trạng nội dung ôn tập không sát dạng đề thi.

Ngành giáo dục Hà Nội cũng khuyến nghị các trường tổ chức ôn tập theo tổ hợp xét tuyển đại học, tăng cường luyện đề, đặc biệt với các môn tự chọn và tiếng Anh, nhằm cải thiện mặt bằng điểm số và tạo nguồn điểm cao cho kỳ thi sắp tới.