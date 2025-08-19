Khánh thành tháp tài chính Saigon Marina IFC cao 55 tầng ở TP.HCM

(VTC News) -

Trưa 19/8, tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tháp tài chính này tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP.HCM cùng các bộ ngành Trung ương và đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước.

11h 40 phút, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành và doanh nghiệp tham gia mở cửa Tháp tài chính Saigon Marina IFC. (Ảnh: Đại Việt)

Saigon Marina IFC là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Tòa nhà gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó khoảng 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A. Phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold, với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Tháp tài chính Saigon Marina IFC cao 55 tầng - nổi bật tại khu Ba Son, phường Sài Gòn. (Ảnh: Lương Ý)

Điểm nhấn kiến trúc của tòa tháp là hệ thống LED toàn mặt dựng có khả năng trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động, kết hợp cùng quảng trường nhạc nước hiện đại giúp Saigon Marina IFC trở thành “ngọn hải đăng” của nền kinh tế đô thị hiện đại.

Đây cũng là công trình áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1 ((Bến Thành – Suối Tiên). Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son; khuôn viên tòa tháp sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, Saigon Marina IFC mang sứ mệnh trở thành điểm hội tụ của trí tuệ, nguồn lực tài chính và công nghệ. Đây sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại Việt)

“Sự kiện hôm nay không chỉ bổ sung thêm một công trình tầm vóc cho TP.HCM, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế - một động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng tinh thần đồng hành, sáng tạo và cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng tin tưởng, Saigon Marina IFC sẽ trở thành một biểu tượng hội nhập, nhịp đập mới của TP.HCM, góp phần đưa thành phố sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HDBank, chia sẻ Saigon Marina mang số đầu tiên của đường Tôn Đức Thắng, nằm trong vùng Trung tâm Tài chính TP.HCM. Nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

Theo bà Thảo, khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

“Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, tôi xin cúi đầu tri ân anh linh các thế hệ cha anh đã bình định đất trời, để hôm nay doanh nghiệp của dân tộc chúng ta được chiến đấu trên thương trường với ý chí cao nhất và lương thiện nhất”, bà Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng và các vị lãnh đạo. (Ảnh: Đại Việt)

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC chính là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình này, cung cấp hạ tầng tiêu chuẩn cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.