Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên ở TP.HCM được cải tạo, mở làn riêng cho xe đạp

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin, từ ngày 1/10 đến 31/12/2025 sẽ triển khai dự án cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ. Tuyến thí điểm thực hiện trên đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, phường An Khánh.
Theo thiết kế, phần đất trong hành lang an toàn giao thông dọc hai bên đường Mai Chí Thọ sẽ được cải tạo thành làn xe đạp rộng 2 m.
Đoạn đường Mai Chí Thọ dài khoảng 5,8 km, từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1, sắp được bố trí làn ưu tiên dành riêng cho xe đạp.
Hành lang hai bên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1, có vỉa hè rộng nên sẽ được bố trí làn ưu tiên xe đạp song song với lối đi bộ. Làn này được thiết kế tách biệt, không ảnh hưởng đến phần đường hiện hữu của ô tô và xe máy.
Dự án có tổng mức đầu tư 12,7 tỷ đồng, chiều dài khoảng 5,8 km, bề rộng 20 m, được thiết kế với vận tốc khai thác 20 km/h.
Trên trục đường Mai Chí Thọ hiện có bố trí một số điểm dừng, điểm trung chuyển phục vụ hành khách và các trạm chờ xe buýt, góp phần kết nối giao thông công cộng và hỗ trợ người dân tiếp cận thuận tiện hơn với làn ưu tiên xe đạp sau khi đưa vào khai thác.
Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, cho biết đường Mai Chí Thọ được chọn làm tuyến thí điểm làn ưu tiên xe đạp do có quy mô lớn, hạ tầng đủ điều kiện để triển khai.
Đường Mai Chí Thọ dài hơn 6,3 km, bắt đầu từ hầm vượt sông Sài Gòn đến nút giao Cát Lái (tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp). Tuyến đường có mặt cắt ngang trung bình 100 m, quy mô 10 - 14 làn xe, được xem là trục giao thông “xương sống” của cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Tuyến Mai Chí Thọ có lợi thế kết nối với mạng lưới xe buýt và Metro, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông công cộng. Khi hoàn thiện, làn xe đạp tại đây sẽ liên thông các khu dân cư lớn như Sala, Newcity, The Sun Avenue và công viên bờ sông Sài Gòn với tuyến metro số 1 tại ga Rạch Chiếc, hình thành hành lang di chuyển xanh liên hoàn.
Bình luận