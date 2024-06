Khẩn trương điều tra, xử lý vụ bé 11 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành

(VTC News) -

Tối 27/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an TP Việt Trì khẩn trương điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến cháu C.S.N.M (SN 2013, ở phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ) nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích.

Cơ quan công an vào cuộc xác minh việc trẻ 11 tuổi nghi bị mẹ và người tình gây thương tích. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trước đó, Công an phường Minh Phương tiếp nhận thông tin của người dân cung cấp về việc cháu M. nghi bị mẹ ruột là chị N. và người đàn ông tên H. (bạn trai của chị N.) dùng dây điện đánh.

Công an phường Minh Phương phối hợp với người dân đưa M đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị, đồng thời mời chị N. và anh H. lên cơ quan công an để làm việc.

Vụ việc sau đó đã được chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã khẩn trương triệu tập những người liên quan, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cũng chỉ đạo Công an TP Việt Trì xác minh, điều tra giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm để răn đe, phòng ngừa tội phạm, không để dư luận xấu.