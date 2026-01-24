Khán giả bàn luận về cái kết mở của phim 'Cách em 1 milimet'

(VTC News) -

Sau 42 tập, phim truyền hình Cách em một milimet đã đi tới đoạn kết, khép lại những mối quan hệ của dàn nhân vật chính. Sau những thăng trầm, các thành viên của nhóm Đại bản doanh đều đã bước sang một chương mới của cuộc đời với những lựa chọn riêng biệt về hạnh phúc và sự nghiệp.

Trong tập cuối, Biên và Thư cuối cùng đã có một đám cưới sau bao gian nan. Tại lễ cưới này, Viễn cũng đã bày tỏ tình cảm với Ngân trước sự chứng kiến của bạn bè. Cặp đôi cuối cùng đã đi đến kết thúc viên mãn khi về chung một nhà và đón chào thành viên mới, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách 1 milimet cuối cùng giữa họ.

Các cặp đôi trong phim đều có cái kết đẹp.

Ở tuyến nhân vật Tú thì lại được đặt vào trạng thái “tự lựa chọn con đường” thay vì rẽ theo hướng kết đôi quen thuộc. Dù có 3 người đàn ông theo đuổi song cô vẫn quyết định đi du học để nâng cấp bản thân thay vì tìm kiếm tình yêu.

Sau nhiều năm, khi Tú hoàn thành chương trình học và trở về làng Mây, cuộc sống của mọi người đã có nhiều thay đổi tích cực. Biên và Thư chuẩn bị lên chức bố mẹ, Đức đã mua lại được căn nhà cũ cho mẹ. Bất ngờ đến ở những khoảnh khắc cuối phim khi Tú tái ngộ Hiếu trong hoàn cảnh đặc biệt. Câu nói “Thị Tú, đã lâu không gặp” khiến cô rưng rưng xúc động. Bộ phim khép lại với cái kết mở về chuyện tình của Tú.

Chuyện tình của nhân vật Tú bị bỏ ngỏ.

Sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận cho rằng phim đã kết thúc khá viên mãn. Tuy nhiên bên cạnh những cặp đôi có kết thúc đẹp là Viễn - Ngân, Biên - Thư thì chuyện tình dở dang của Tú vẫn chưa được trọn vẹn. Nhiều ý kiến bày tỏ sự mong muốn có ngoại truyện, thậm chí “đòi” làm thêm phần tiếp theo.

Khán giả tỏ ra chưa hài lòng vì vẫn muốn Tú có được một tình yêu trọn vẹn sau những thăng trầm suốt 42 tập phim. Ngoài ra, việc nhân vật Chiến Đo chưa hé lộ dành tình cảm cho ai cũng khiến khán giả tò mò.

Một số bình luận của khán giả như: "Rất là tiếc khi không biết Chiến Đo yêu ai", "Vẫn muốn Tú có cái kết trọn vẹn hơn", "Mình vẫn muốn Tú đến với Bách, không cam lòng lắm nhưng lại không nỡ đến với Hiếu"....

Tuy vậy đa số khán giả cho rằng đạo diễn cố tình để cái kết mở như vậy là hoàn toàn hợp lý. Theo đó, cuộc gặp gỡ giữa Tú và Hiếu ở cuối phim là một kết thúc mở đầy ý nghĩa. Nó gợi mở về một tương lai nơi cả hai có thể tìm thấy sự đồng điệu và cảm giác không còn khoảng cách, đúng như những gì Tú từng mong đợi về người bạn đời lý tưởng của mình.

"Kết thúc thật trọn vẹn. Một bộ phim chỉn chu từ tập đầu đến tập cuối", "Hài lòng về cái kết này", "Lâu lắm rồi mới có một cái kết hơn cả mong đợi như thế, hợp lòng người lắm"...,khán giả bình luận.

Cách em 1 milimet được đạo diễn bởi Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi. Phim gây sốt sóng giờ vàng VTV suốt thời gian qua.

Tác phẩm khai thác tình bạn, tình yêu tuổi học trò và những biến cố khiến nhóm bạn xa nhau, tạo cảm giác gần gũi, hoài niệm về đời sống làng quê. Về diễn xuất, điểm sáng được nhắc đến là dàn diễn viên nhí “tự nhiên, nhập tâm”, cùng dàn diễn viên trưởng thành có sự tương đồng với phiên bản lúc nhỏ, tạo kết nối liền mạch.