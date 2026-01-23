Cách em 1 milimet tập cuối: Ngân từ chối tình cảm của Viễn, Tú chọn sống tự do

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập cuối.

Trong tập trước, Hoàng "cận" (Trương Hoàng) không thể vượt qua sự ám ảnh chuyện năm xưa nên đã ra mộ của Quyên để trải lòng. Viễn (Hà Việt Dũng) và Bách (Huỳnh Anh) đã chứng kiến tất cả cuộc thú tội này. Cuối cùng thì sự thật suốt nhiều năm đã bị bại lộ, Hoàng đành thú nhận tất cả với nhóm đại bản doanh. Trước sự thành khẩn này, cả nhóm quyết định tha thứ cho mọi lỗi lầm để Hoàng có thể làm lại cuộc đời.

Tú (Quỳnh Châu) đã nghe lời khuyên của Hiếu (Thanh Hải) và quyết định mời Bách tham gia dự án Toki. Giờ đây Tú đã thật sự cảm thấy thoải mái vì bản thân đã thôi cố chấp và có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với người từng là mối tình đầu của mình. Điều này với Tú thật kỳ diệu và lạ lùng.

Còn Hiếu sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn vì khối tài sản mà Hiếu đứng tên thay My (Thuỳ Dương) đang bị điều tra khi chồng cũ của chị gái bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tú có vẻ lo lắng khi biết Hiếu đang phải xoay như chong chóng để khắc phục hậu quả.

Trong tập cuối cùng của Cách em 1 milimet, chuyện tình cảm của Ngân (Huyền Lizzie) và Viễn (Hà Việt Dũng) sẽ đi tới hồi kết. Dù hiểu rõ tấm chân tình của Viễn khi anh vẫn luôn chờ đợi mình nhiều năm qua nhưng Ngân vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm tốt đẹp và lớn lao ấy.

Ngân nói với Viễn: "Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Tôi nhận ra mình còn rất nhiều sai lầm và thiếu sót. Thực sự tôi rất hoang mang. Đó là lý do tôi không thể lao vào một hạnh phúc mới khi bản thân mình vẫn còn đầy sứt mẻ".

Ngân vẫn chưa thể thoát ra được cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ở diễn biến khác, Hiếu đã thực sự mất hút sau hôm chào tạm biệt ở nhà Tú, vì thế mà cô không ngừng thắc mắc và lo lắng. Cuối cùng thì có vẻ như Tú đã nhận ra tình cảm mình dành cho Hiếu nhưng giờ đây lại không thể liên lạc được.

Cuối cùng, Tú cũng đã có quyết định mới cho riêng mình với mục đích nâng cấp bản thân. Trong cuộc nói chuyện với bố, Tú thừa nhận sẽ tiếp tục đi học. Việc đến với ai có lẽ vẫn nằm ngoài vùng suy nghĩ của Tú.

Tú tạm gác chuyện tình cảm để đi học.

Liệu cuối cùng Ngân và Viễn sẽ có một cái kết đẹp? Tú sẽ chọn cuộc sống tự do hay tìm được hạnh phúc bên người mình yêu?

Tập cuối Cách em 1 milimet sẽ phát sóng lúc 20h00 tối thứ 6 (23/1) trên kênh VTV3.