Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên tiềm ẩn ở hồ An Mã Quảng Bình

(VTC News) -

Quảng Bình là điểm đến nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Trong đó, hồ An Mã Quảng Bình là điểm du lịch sinh thái với thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, khiến ai đã một lần ghé đến đều say đắm với cảnh sắc nơi đây.

Hồ An Mã Quảng Bình ở đâu?

Hồ chứa nước An Mã Quảng Bình thuộc địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Hồ nằm trên trục đường Hồ Chí Minh nhánh Đông huyền thoại, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 56km.

Hồ An Mã Quảng Bình là điểm du lịch sinh thái với thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng.

Đập An Mã Quảng Bình được xây dựng vào năm 1999, dung tích khoảng 64 triệu m3, là hồ chứa nước lớn nhất Lệ Thủy. Hồ An Mã không đơn thuần là đập thủy lợi cung cấp nước tưới tiêu cho nông dân mà nó còn là đập ngăn lũ. Bên cạnh đó, vào mùa khô hạn, đập An Mã còn bổ sung nước cho sông Kiến Giang.

Hướng dẫn đường đi đến hồ An Mã Quảng Bình?

Theo bản đồ du lịch Quảng Bình, đường di chuyển đến hồ An Mã Quảng Bình khá thuận lợi. Du khách có thể xuất phát từ trung tâm thành phố Đồng Hới, di chuyển theo tuyến QL1A vào gần 60 km là tới trung tâm huyện Lệ Thủy. Tiếp đó, du khách men theo đường Quy Hậu tới Văn Thủy, rồi đi vào vùng Bến Tiến là đã đến hồ thủy lợi An Mã Quảng Bình.

Hồ An Mã cách trung tâm thành phố Đồng Hới vào gần 60 km.

Hồ An Mã Quảng Bình có gì đẹp?

Không gian nơi đây thoáng đãng, cảnh quan tuyệt đẹp, rất được “hội xê dịch” yêu thích. Tiếng lành đồn xa, hồ An Mã Quảng Bình ngày càng được nhiều người biết đến, trở thành địa danh du lịch nổi tiếng.

Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ

Vào những ngày thời tiết nắng ráo, hồ nước trong xanh, phẳng lặng và cảnh quan xanh tươi tạo nên thiên nhiên hồ An Mã hoang sơ và đẹp lãng mạn. Đây chính là điểm đến lý tưởng của những du khách yêu không gian yên bình, muốn tìm nơi trút bỏ bao áp lực và mệt mỏi của cuộc sống.

Đây chính là điểm đến lý tưởng của những du khách yêu không gian yên bình, muốn tìm nơi trút bỏ bao áp lực và mệt mỏi của cuộc sống.

Trải nghiệm du thuyền ngắm cảnh hồ

Muốn tận hưởng không gian hồ An Mã Quảng Bình, du khách có thể thuê thuyền dạo hồ ngắm cảnh. Du thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ tĩnh lặng, gió nhẹ thoảng qua mát lành, kết hợp ngắm nhìn vẻ đẹp trữ tình của cảnh sắc nơi đây sẽ là trải nghiệm thú vị mà du khách không thể nào quên.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi An Mã

Núi An Mã hùng vĩ “phơi mình” trên ba ngọn đồi tà nối tiếp nhau. Thân núi phủ tầng tầng những hàng thông già, xa xa giống như tấm thảm xanh mát. Được ví là "Vịnh Hạ Long của Quảng Bình”, hồ An Mã có 26 cù lao lớn nhỏ có cây cối xanh tươi như những hòn đảo nhỏ, tô điểm cho cảnh hồ thêm phần lãng mạn.

Cùng với hồ An Mã, trong hành trình khám phá Quảng Bình, du khách đừng quên ghé thăm các điểm đến hấp dẫn như: động Phong Nha, động Thiên Đường, bảo tàng Quảng Bình, bãi Đá Nhảy... Và nhất định không được bỏ qua cơ hội thưởng thức đặc sản Quảng Bình cực ngon như: cháo canh, bánh bèo, bánh xèo...

Thiên nhiên ban tặng cho hồ An Mã Quảng Bình cảnh sắc tuyệt đẹp.

Thiên nhiên ban tặng cho hồ An Mã Quảng Bình cảnh sắc tuyệt đẹp. Đến tham quan nơi đây, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng thắng cảnh và thưởng thức các món ngon mang đậm phong vị đặc trưng của miền đất này.