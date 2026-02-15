15/02/2026 11:58:00 +07:00

Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần

15/02/2026 11:58:00 +07:00
(VTC News) -

Những ngày giáp Tết, chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp mở cửa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách.

Với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một phần ký ức. Nhiều người vẫn nhớ cảm giác theo bà, theo mẹ dạo chợ những ngày giáp Tết, ngắm đào, chọn quất và hòa vào dòng người tấp nập trên những con phố nhỏ.

Với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một phần ký ức. Nhiều người vẫn nhớ cảm giác theo bà, theo mẹ dạo chợ những ngày giáp Tết, ngắm đào, chọn quất và hòa vào dòng người tấp nập trên những con phố nhỏ.

Chợ hoa Hàng Lược hình thành từ đầu thế kỷ XX, được xem là phiên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Chợ chỉ họp một lần trong năm, thường diễn ra từ khoảng ngày 15 đến 30 tháng Chạp, nổi bật với sắc đào, quất cùng các mặt hàng trang trí Tết truyền thống.

Chợ hoa Hàng Lược hình thành từ đầu thế kỷ XX, được xem là phiên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Chợ chỉ họp một lần trong năm, thường diễn ra từ khoảng ngày 15 đến 30 tháng Chạp, nổi bật với sắc đào, quất cùng các mặt hàng trang trí Tết truyền thống.

Năm nay, hoạt động “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” diễn ra từ 31/1, kéo dài 16 ngày, trải rộng trên nhiều tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và khu vực bích họa Phùng Hưng.

Năm nay, hoạt động “Tái hiện chợ hoa Hàng Lược” diễn ra từ 31/1, kéo dài 16 ngày, trải rộng trên nhiều tuyến phố như Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và khu vực bích họa Phùng Hưng.

Một trong những điểm nhấn thu hút đông người ghé thăm là khu “Phố xưa” tại ngã tư Hàng Lược - Hàng Mã. Không gian này được dựng lại với các quầy hàng mang dáng dấp cũ, bảng hiệu viết tay, đồ vật giả cổ… gợi nhắc khung cảnh buôn bán nhộn nhịp của Hà Nội xưa.

Một trong những điểm nhấn thu hút đông người ghé thăm là khu “Phố xưa” tại ngã tư Hàng Lược - Hàng Mã. Không gian này được dựng lại với các quầy hàng mang dáng dấp cũ, bảng hiệu viết tay, đồ vật giả cổ… gợi nhắc khung cảnh buôn bán nhộn nhịp của Hà Nội xưa.

Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 5
Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 6

Dọc theo tuyến phố, nhiều mặt hàng phục vụ không khí Tết và đời sống tâm linh cũng được bày bán như lộc bình, câu đối, tượng trang trí, bộ bàn ghế… tạo nên bức tranh mùa xuân đậm chất truyền thống.

Năm nay, các tiểu thương mang đến nhiều mẫu tượng linh vật ngựa với đa dạng chất liệu như đồng, gốm, đá, gỗ… tạo điểm nhấn cho không gian chợ.

Năm nay, các tiểu thương mang đến nhiều mẫu tượng linh vật ngựa với đa dạng chất liệu như đồng, gốm, đá, gỗ… tạo điểm nhấn cho không gian chợ.

Nhiều du khách thích thú khi được ngắm những món đồ mang hơi thở hoài niệm giữa lòng phố cổ.

Nhiều du khách thích thú khi được ngắm những món đồ mang hơi thở hoài niệm giữa lòng phố cổ.

Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 9
Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 10

Các loại cây cảnh truyền thống vẫn là “nhân vật chính” của phiên chợ. Quất thế bonsai từ làng quất Tứ Liên được nhiều người lựa chọn nhờ dáng đẹp, phù hợp trưng bày ngày Tết.

Trong khi đó, đào cành Nhật Tân được chuyển về từ sớm, mức giá phổ biến khoảng 300.000 đồng/cành, tùy dáng và độ lớn.

Trong khi đó, đào cành Nhật Tân được chuyển về từ sớm, mức giá phổ biến khoảng 300.000 đồng/cành, tùy dáng và độ lớn.

Ông Hùng (ở Hà Nội) cho biết, với nhiều người, đi chợ hoa Hàng Lược trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm. “Có khi không mua gì, chỉ đi một vòng để ngắm, để cảm nhận mùi hương trầm, mùi hoa và thấy không khí Tết xưa trở lại. Năm nay, chợ đông sớm hơn, nhìn vui lắm”, ông nói.

Ông Hùng (ở Hà Nội) cho biết, với nhiều người, đi chợ hoa Hàng Lược trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm. “Có khi không mua gì, chỉ đi một vòng để ngắm, để cảm nhận mùi hương trầm, mùi hoa và thấy không khí Tết xưa trở lại. Năm nay, chợ đông sớm hơn, nhìn vui lắm”, ông nói.

Cùng thời điểm này, phố Hàng Mã cũng rực rỡ sắc đỏ - vàng với hàng trăm món đồ trang trí Tết.

Cùng thời điểm này, phố Hàng Mã cũng rực rỡ sắc đỏ - vàng với hàng trăm món đồ trang trí Tết.

Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 14
Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 15

Dòng người đổ về ngày một đông, vừa mua sắm, vừa chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc cuối năm.

Không dừng ở hoạt động mua bán, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức như một không gian văn hóa cộng đồng, nơi kết nối ký ức phố phường với nhịp sống hiện đại.

Không dừng ở hoạt động mua bán, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức như một không gian văn hóa cộng đồng, nơi kết nối ký ức phố phường với nhịp sống hiện đại.

Khu vực phố bích họa Phùng Hưng có khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, tranh dân gian và các mô hình tiểu cảnh.

Khu vực phố bích họa Phùng Hưng có khoảng 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, tranh dân gian và các mô hình tiểu cảnh.

Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 18
Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần - 19

Mọi người đến chợ hoa Hàng Lược, dạo phố Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng không chỉ để mua hoa, cây cảnh, đồ trang trí mà còn được tận hưởng không khí Tết Hà Nội, chụp ảnh và cảm nhận rõ hơn nét đẹp truyền thống mỗi độ xuân về.

Minh Đức
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn