Khám phá phiên chợ lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm mở bán một lần

Ông Hùng (ở Hà Nội) cho biết, với nhiều người, đi chợ hoa Hàng Lược trở thành thói quen không thể thiếu mỗi dịp cuối năm. “Có khi không mua gì, chỉ đi một vòng để ngắm, để cảm nhận mùi hương trầm, mùi hoa và thấy không khí Tết xưa trở lại. Năm nay, chợ đông sớm hơn, nhìn vui lắm”, ông nói.