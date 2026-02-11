Làng đào lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào vụ Tết

Ông Hoàng Văn Khang (phường Hoàn Kiếm) cho biết, đào Nhật Tân đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của gia đình. “Tết nào nhà tôi cũng có đào Nhật Tân. Hoa ở đây có dáng và sắc rất riêng, khác hẳn đào ở những vùng khác. Năm nay tôi mua hai cành đào với giá khoảng 2 triệu đồng để trang trí ngày Tết”, ông nói.