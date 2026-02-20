Khám phá kiến trúc độc đáo, thâm nghiêm của Văn miếu Mao Điền ở Hải Phòng

Trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ kỳ thi đầu tiên của triều Lý vào năm 1075 đến khoa thi Hội cuối cùng của triều Nguyễn (1919), qua khoảng 9 thế kỷ, đã có 185 khoa thi được tổ chức, tuyển chọn được 2.898 tiến sĩ trên cả nước. Trong đó trấn Hải Dương có 644 tiến sĩ, đứng thứ 2 sau trấn Kinh Bắc. Năm 1831, trước những thay đổi về địa giới hành chính dưới triều Nguyễn, Hải Dương vẫn có 486 vị tiến sĩ, khẳng định vị thế là vùng đất có truyền thống khoa bảng hàng đầu thời phong kiến.