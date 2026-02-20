Khám phá kiến trúc độc đáo, thâm nghiêm của Văn miếu Mao Điền ở Hải Phòng
Văn miếu Mao Điền có quy mô, lịch sử lâu đời thứ 2 sau Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội, là Di tích Quốc gia đặc biệt, một trong số ít Văn miếu còn tồn tại ở nước ta.
Đến tham quan Văn miếu Mao Điền, du khách có dịp chiêm ngưỡng nhiều cổ vật có giá trị lịch sử, trong đó nổi bật là ba tấm bia đá cổ ghi dấu các đợt trùng tu, tôn tạo di tích và chiếc khánh đá được chế tác từ đầu thế kỷ XIX.
Trải qua triều dài lịch sử hàng trăm năm, qua nhiều lần tu sửa và mở rộng, Văn miếu Mao Điền hiện nay có tổng diện tích lên tới gần 1ha bao gồm miếu thờ cổ, văn miếu môn, nhà bia tiến sĩ. Trong đó có 14 bia ghi tóm tắt lịch sử văn miếu và đề danh tiến sĩ nho học trấn Hải Dương (1075-1919).
Những hình ảnh quen thuộc của khoa cử thời phong kiến như lều chõng, chiếu tre, hòm đựng đồ thi được tái hiện, góp phần khắc họa sinh động không khí các kỳ thi xưa.
Dưới thời phong kiến, hàng năm chọn 2 ngày "Đinh" đầu tháng "trọng Xuân" và “trọng Thu” (tháng 2 và tháng 8 Âm lịch), trấn Hải Dương tổ chức lễ tế Khổng Tử. Lễ tế được tiến hành theo nghi thức trang trọng nhất. Từ năm 2005 đến nay, lễ hội Văn Miếu Mao Điền được nghiên cứu phục dựng với quy mô cấp tỉnh, thu hút hàng vạn khách đến thăm quan, chiêm bái mỗi năm. Lễ hội tại Văn Miếu Mao Điền được tổ chức 2 lần/năm vào mùa xuân (18/2 Âm lịch) và mùa Thu (20/8 Âm lịch). Nhiều hoạt động, trò chơi dân gian tìm hiểu về lịch sử văn hoá xứ Đông được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
