Nườm nượp sĩ tử về Văn Miếu ngồi lều chõng xin vía cầu may

Chị Nguyễn Ngọc Tú (ở giữa, trú tại Hưng Yên) đưa con trai và bà ngoại đến làm lễ cầu may. "Năm nay con đặt mục tiêu xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điểm chuẩn các năm trước khá cao nên tôi luôn động viên con phải cẩn trọng khi làm bài. Cùng với đó, tôi cùng con và bà cũng đi lễ cầu bình an và thêm may mắn", chị nói.