Khai thác vượt phạm vi cấp phép, giám đốc mỏ cao lanh cùng thuộc cấp bị bắt

Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm đ khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự gồm Trần Hải Sinh (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera); Nguyễn Văn Phú (SN 1988, Giám đốc điều hành mỏ cao lanh La Dứt); và Phan Hùng Lĩnh (SN 1984, nhân viên kỹ thuật mỏ La Dứt).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện tại mỏ cao lanh La Dứt (thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP Huế - mỏ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên - Huế khai thác) có dấu hiệu khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Cán bộ công an đang thi hành các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hải Sinh, Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh. (Ảnh: Hồng Nhung)

Cơ quan công an xác định, hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế báo cáo Ban Giám đốc và được thống nhất xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý. Chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an thành phố Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương – Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo.

Quá trình kiểm tra, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định, Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên - Huế (địa chỉ 2A Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP Huế) do ông Cao Văn Minh (SN 1976, trú TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật, được cấp phép khai thác mỏ La Dứt.

Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này chuyển quyền khai thác cho Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản Hucera do Trần Hải Sinh làm Giám đốc.

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép, từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, Trần Hải Sinh chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép.

Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng. Số cao lanh khai thác trái phép được thuê phương tiện vận chuyển về nhà máy chế biến, sau đó bán cho các công ty, đơn vị có nhu cầu.