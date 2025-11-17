Khoảnh khắc kinh hoàng cầu sập khiến hơn 30 thợ mỏ thiệt mạng

(VTC News) -

Khoảnh khắc cầu sập khiến hàng chục thợ mỏ thiệt mạng ở Congo. Nguồn : X

Vụ việc xảy ra tại mỏ Kalando ở phía đông nam tỉnh Lualaba, nơi hơn 10.000 thợ mỏ tự do đang hoạt động bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Theo các quan chức địa phương, ít nhất 32 người đã thiệt mạng sau khi cây cầu tạm tại mỏ đồng và coban này bị sập do quá tải.

“Mặc dù có lệnh cấm chính thức vào khu vực này vì mưa lớn và nguy cơ lở đất, những người khai thác trái phép vẫn cố tình xâm nhập vào mỏ”, quan chức tỉnh Lualaba, ông Roy Kaumbe Mayonde thông tin.

Tuy nhiên, một báo cáo từ Dịch vụ Hỗ trợ và Hướng dẫn Khai thác Mỏ Thủ công và Quy mô Nhỏ của CHDC Congo (SAEMAPE) ước tính con số thương vong có thể lên tới 40 người.

"Mỏ này là trung tâm của một cuộc tranh chấp lâu dài giữa những người khai thác trái phép và tổ chức điều hành hợp pháp địa điểm này”, báo cáo tiết lộ.

Ngay sau thảm kịch, chính quyền tỉnh đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác tại khu mỏ này vào ngày 16/11.

CHDC Congo là nhà sản xuất coban lớn nhất thế giới - loại khoáng sản then chốt để sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và thiết bị điện tử. Các công ty Trung Quốc hiện kiểm soát 80% sản lượng coban của quốc gia Trung Phi này.

Ngành khai thác coban của Congo từ lâu bị cáo buộc sử dụng lao động trẻ em, điều kiện làm việc nguy hiểm và tham nhũng tràn lan. Sự giàu có về khoáng sản cũng là nguyên nhân của cuộc xung đột kéo dài hơn ba thập kỷ ở miền đông nước này.