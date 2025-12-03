Bắt giám đốc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Vàng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Văn Đức Quý bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Ngày 13/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Quý về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên” và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Kết quả điều tra xác định: Trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba (nay là xã Đông Giang) và bán ra thị trường hơn 640m³ cát, thu lợi hàng chục triệu đồng. Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Ngày 29/11/2025, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang – nhân viên Công ty TNHH Quý Sự – đang điều khiển máy đào múc cát trái phép cho xe tải 43C-071.78 và 92C-130.29.

Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Văn Đức Quý. Tại cơ quan công an, Văn Đức Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt quả tang Trần Văn Phong, Trần Văn Bình và Nguyễn Văn Đốc lái tàu vỏ sắt không số hiệu, đang sử dụng máy hút cát từ dưới lòng sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư lên 2 khoang tàu.

Qua điều tra, các nghi phạm trên khai nhận được Trần Văn Tạo thuê khai thác cát trái phép bán cho các bến bãi tại tỉnh Thái Bình và Nam Định. Tạo còn thuê Đinh Văn Đức làm nhiệm vụ cảnh giới để thực hiện các phi vụ trót lọt và thuê Trần Thị Mơ làm thủ quỹ ghi chép thu, chi.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, từ 20/3 - 15/4, những đối tượng này đã khai thác được 19 chuyến cát lậu với khối lượng hơn 9.400 m³, trị giá gần 1,8 tỷ đồng.