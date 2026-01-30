Khai mạc trưng bày 'Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường'

Sáng 30/1, tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (TP Hà Nội), Bảo tàng Báo chí Việt Nam thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường", chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941 - 28/1/2026) và mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026.
Tham dự lễ khai mạc có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các nhà báo lão thành, thân nhân gia đình các nhà báo cách mạng cùng đông đảo công chúng quan tâm.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Quyền Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Lê Mỹ Ái Linh tiếp nhận hiện vật báo chí do các nhà báo và gia đình nhà báo trao tặng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc và tham quan không gian trưng bày.
Trưng bày giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ, cùng 96 tài liệu, hiện vật gốc có giá trị đặc biệt, trong đó có các bài thơ, thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Xuân, hệ thống báo chí và tranh cổ động chào mừng các kỳ Đại hội Đảng, phản ánh sinh động sự đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Bên cạnh không gian trưng bày truyền thống, Bảo tàng Báo chí Việt Nam ứng dụng nhiều hình thức trưng bày hiện đại như bảo tàng 3D, holobox, magic wall và màn hình tương tác.
Việc kết hợp hài hòa giữa hiện vật gốc và công nghệ trình chiếu đa phương tiện giúp "đánh thức" các tư liệu lịch sử, cho phép công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản báo chí một cách trực quan và sinh động hơn.
Đây là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nhằm đưa giá trị của báo chí cách mạng đến gần hơn với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
Trưng bày “Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường” không chỉ là dịp để tri ân quá khứ mà còn khơi dậy trách nhiệm của những người làm báo hôm nay trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị và không ngừng đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của đất nước.
Bình luận