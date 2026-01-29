Đại hội XIV của Đảng và kỳ vọng về một bộ máy liêm chính, gần dân, vì dân

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lại nhiều dư âm và kỳ vọng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ cơ sở đến đảng viên hưu trí, điểm chung dễ nhận thấy là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố, cùng kỳ vọng các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Tính Đảng và tầm nhìn chiến lược

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nguyên Chánh Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất sau Đại hội XIV chính là tính Đảng được thể hiện rất rõ.

Điều này thể hiện đặc biệt trong tư duy đổi mới và các đột phá về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Những nội dung này cho thấy bản lĩnh và tầm nhìn chính trị của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà Đảng xác định là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Bên cạnh đó, phương án nhân sự tại Đại hội XIV cũng để lại dấu ấn rõ nét khi thể hiện nguyên tắc kế thừa và phát triển.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Báo, trong số 180 đại biểu chính thức và 20 đại biểu dự khuyết, có sự kết hợp hài hòa giữa những cán bộ giàu kinh nghiệm, từng tham gia lãnh đạo, dẫn dắt đất nước qua nhiều nhiệm kỳ, với những nhân tố trẻ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sáng tạo.

Đây là yếu tố quan trọng nhằm tạo đột phá về nguồn lực con người, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới, đặc biệt là trong kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

nguyen-thi-bao.jpg Nghị quyết Đại hội XIV chỉ đi vào cuộc sống khi được thể chế hóa quyết liệt, gắn trách nhiệm cụ thể, đặc biệt là người đứng đầu. PGS.TS Nguyễn Thị Báo

Đánh giá về không khí và tinh thần của Đại hội XIV, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhận định Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm cao, đồng thời gửi đi thông điệp nhất quán không chỉ tới hàng triệu người dân, hơn 5 triệu đảng viên trong nước mà còn tới cộng đồng quốc tế.

Thông điệp xuyên suốt là mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy quyền con người, quyền công dân làm nền tảng cho sự phát triển, qua đó khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Với hơn 30 năm tuổi Đảng, từng công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, PGS.TS Nguyễn Thị Báo chia sẻ niềm tin của bà vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố.

Đảng dám nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời đưa ra các giải pháp mang tính hệ thống để kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tự chỉnh đốn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

"Những quyết sách tại Đại hội XIV đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của Đảng cầm quyền. Các định hướng, quyết sách mới, trong đó có 18 điểm mới được thông qua, cơ bản đáp ứng đúng mong mỏi của Nhân dân.

Khi Đảng đặt trọng tâm vào việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, qua đó củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân", bà nói.

Từ tinh thần Đại hội XIV, PGS.TS Nguyễn Thị Báo kỳ vọng sẽ có những chuyển biến thực chất trong chất lượng quản trị quốc gia và quản lý xã hội. Người dân không chỉ được thụ hưởng đầy đủ hơn các quyền hợp pháp, chính đáng mà còn trực tiếp cảm nhận được hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đời sống hằng ngày.

Đặc biệt, vị chuyên gia này nhấn mạnh kỳ vọng vào các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách dành cho các nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, chính sách nhà ở xã hội. Những nội dung này, theo bà, thể hiện rõ từng bước đi của Đảng vì dân, gần dân và phục vụ Nhân dân.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Thị Báo cho rằng điều quan trọng nhất là quyết liệt thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Đại hội XIV, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, đặc biệt là người đứng đầu.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực, bảo đảm mọi chủ trương không chỉ nằm trên giấy mà thực sự vì dân, phục vụ Nhân dân.

Niềm tin từ cơ sở

Ở góc nhìn của cán bộ cơ sở trực tiếp tham gia triển khai chủ trương, chính sách, ông Nguyễn Minh Phúc, cán bộ phường tại Tây Ninh cho rằng, Đại hội XIV của Đảng để lại ấn tượng sâu sắc bởi mục tiêu chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Điều này gắn chặt với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Phúc, tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là cầu thị, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, qua đó gửi tới Nhân dân thông điệp về niềm tin, khát vọng và quyết tâm hành động.

Đại hội tiếp tục khẳng định Đảng luôn đồng hành cùng Nhân dân, lấy hạnh phúc và đời sống ấm no của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi chủ trương, chính sách.

Từ việc theo dõi các nội dung của Đại hội, ông Phúc cho biết niềm tin của ông vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố vững chắc hơn, thể hiện ở sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế.

Đánh giá về các định hướng và quyết sách được thông qua tại Đại hội XIV, ông Phúc nhận định những nội dung này đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân.

Bởi, Đại hội tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực gắn với đời sống như phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - y tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Từ tinh thần Đại hội XIV, ông Phúc kỳ vọng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân sẽ được nâng cao rõ rệt trong thời gian tới, đặc biệt là thu nhập, việc làm ổn định và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao hơn.

"Tôi cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; đồng thời quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội và có chính sách tiền lương phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở", ông Phúc nói.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Là một trí thức đang công tác tại ngành Giáo dục, bà Phan Thị Hải Hà (ngụ phường Tam Bình, TP.HCM) bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sau Đại hội XIV, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân.

Theo bà Hà, sau Đại hội, Đảng cần tiếp tục chỉ đạo để Nhà nước và Chính phủ ban hành các quyết sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, trong đó có việc giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn tại các đô thị lớn; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; phát triển thêm không gian xanh, công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Bà Phan Thị Hải Hà cũng mong muốn các chính sách giáo dục được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là việc xây dựng thêm trường học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở để giảm sĩ số lớp học, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời bảo đảm sự ổn định trong công tác thi cử, tuyển sinh.