Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XX

(VTC News) -

Sáng nay (1/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên của 73 đảng bộ trực thuộc và hơn 100 khách mời.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Với những định hướng chiến lược đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo chương trình đại hội, trong phiên khai mạc, đại biểu nghe báo cáo kết quả phiên trù bị diễn ra chiều 30/9; tiến hành các bước khai mạc đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua Báo cáo chính trị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội lần thứ XX; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng nghe bài phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030 của lãnh đạo Trung ương. Tiếp đó, Đại hội tiến hành các bước bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thảo luận bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới.

Chiều cùng ngày, đại hội dành thời gian cho các đại biểu tham luận các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Kết thúc phiên làm việc buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu UBKT và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Đại hội sẽ khơi dậy khí thế mới, hun đúc động lực mới, đưa Hà Tĩnh tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của Nhân dân.

"Hà Tĩnh - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, thấm đượm những giá trị văn hoá đặc sắc, hun đúc nên khí phách kiên cường và ý chí quật cường - sau gần bốn thập kỷ đổi mới đã vươn mình mạnh mẽ, giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên diện mạo mới trên hành trình phát triển. Kế thừa và phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, chúng ta tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX sẽ thành công rực rỡ, khơi dậy khí thế mới, hun đúc động lực mới, đưa Hà Tĩnh tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của Nhân dân", Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nói.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, diễn ra trong thời điểm lịch sử, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, có nhiều vận hội và thách thức mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Với những định hướng chiến lược đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đại hội thể hiện ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Đại hội đặt ra 31 chỉ tiêu cụ thể với trọng tâm là: tỷ lệ đảng viên bình quân được kết nạp hàng năm phấn đấu tối thiểu 3% tổng số đảng viên; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cả giai đoạn đạt 320.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 có 18.000-20.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,5%/năm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2030 đạt 85%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 38%...

Trước đó, vào chiều 30/9, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị và thực hiện một số nội dung quan trọng như: bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng. Tại phiên trù bị, đại biểu đã thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà thời gian qua và đề xuất các giải pháp, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới; tiến hành duyệt nghi lễ, nghi thức đại hội.