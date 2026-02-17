(VTC News) -

Khai bút đầu xuân từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây không chỉ là một hành động mang tính nghi lễ mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và sự trân trọng đối với tri thức.

Đối với những người làm công việc nghiên cứu, sáng tác, giảng dạy hay học sinh, sinh viên, khoảnh khắc khai bút đầu năm còn là cách gửi gắm kỳ vọng về một năm mới dồi dào cảm hứng, sáng tạo và thành tựu.

Trong nhịp sống hiện đại, phong tục này vẫn được duy trì như một nét văn hóa mang tính khích lệ tinh thần, giúp mỗi người khởi đầu năm mới bằng sự chủ động và quyết tâm. Học sinh, sinh viên khai bút với mong muốn trí tuệ minh mẫn, học hành tấn tới, thi cử thuận lợi; người làm nghề cầm bút kỳ vọng công việc hanh thông, ý tưởng dồi dào.

Khai bút đầu xuân từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. (Ảnh: Nhật Thùy)

Khai bút đầu năm Bính Ngọ 2026, ngày nào, giờ nào tốt?

Theo lịch vạn niên, năm Bính Ngọ 2026, mùng 1 Tết Nguyên đán sẽ rơi vào thứ Ba, ngày 17/2 Dương lịch. Từ xa xưa, nhiều gia đình có thói quen thực hiện nghi thức khai bút ngay sau thời khắc giao thừa. Trong không khí thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người viết thành tâm đặt bút ghi lại những câu chữ đầu tiên, thể hiện ước nguyện cho hành trình phía trước.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải thực hiện ngay trong đêm giao thừa. Theo quan niệm truyền thống, việc khai bút có thể tiến hành trong khoảng thời gian từ sau giao thừa cho đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng. Việc lựa chọn thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện sinh hoạt và quan niệm riêng của mỗi người.

Theo cuốn sách “Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026” do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn đã đưa ra một số khung giờ được xem là thuận lợi để thực hiện nghi thức khai bút trong những ngày đầu năm.

Mùng 1 Tết (17/2/2026): Giờ Tý (23h–1h), giờ Mão (5h–7h), giờ Ngọ (11h–13h).

Mùng 2 Tết (18/2/2026): Giờ Dần (3h–5h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Thân (15h–17h).

Mùng 3 Tết (19/2/2026): Giờ Mão (5h–7h), giờ Ngọ (11h–13h), giờ Dậu (17h–19h).

Mùng 4 Tết (20/02/2026: Giờ Mão (5h–7h), giờ Tỵ (9h–11h), giờ Thân (15h–17h).

Những khung giờ này được nhiều người tham khảo để lựa chọn thời điểm đặt bút với mong muốn khởi đầu thuận lợi. Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, tập trung và tinh thần tích cực khi viết, bởi giá trị của khai bút nằm ở ý nghĩa khích lệ bản thân nhiều hơn là yếu tố thời điểm.

Khai bút đầu năm Bính Ngọ 2026, ngày nào, giờ nào tốt? (Ảnh: TTXVN)

Chuẩn bị gì cho buổi khai bút?

Để buổi khai bút diễn ra trọn vẹn, khâu chuẩn bị đóng vai trò không nhỏ. Từ không gian, vật dụng cho đến tâm thế của người viết đều cần được lưu tâm nhằm tạo nên sự trang trọng và tập trung.

Không gian khai bút nên là nơi yên tĩnh, thông thoáng, có ánh sáng tự nhiên. Một góc bàn gần cửa sổ hoặc nơi có tầm nhìn rộng mở ra bên ngoài thường được ưu tiên lựa chọn. Theo quan niệm phong thủy truyền thống, ánh sáng và sinh khí đầu năm mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp người viết thêm hứng khởi.

Trên bàn khai bút có thể bày một bình hoa tươi, vài tờ giấy trắng tinh khôi và một cây bút mới. Những chi tiết này tượng trưng cho sự khởi đầu trong sáng, thuận lợi và tràn đầy hy vọng. Hoa tươi mang ý nghĩa sinh sôi, giấy trắng thể hiện trang mới của cuộc đời, còn cây bút mới là biểu tượng của hành trình sáng tạo phía trước.

Dụng cụ viết nên hoàn toàn mới, tránh dùng lại bút cũ hoặc giấy nháp. Mực xanh hoặc đen là lựa chọn phổ biến vì tính trang trọng, dễ đọc và lưu giữ lâu dài. Bên cạnh đó, nhiều người ưa chuộng mực đỏ do màu sắc này thường được xem là biểu trưng cho may mắn và tài lộc trong văn hóa truyền thống.

Trang phục trong lúc khai bút cũng được chú trọng. Những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng, cam thường được khuyến khích lựa chọn vì gắn với hình ảnh phúc khí và thịnh vượng. Dù không bắt buộc, việc ăn mặc chỉnh tề góp phần tạo nên cảm giác nghiêm túc và trang trọng cho nghi thức đầu năm.

Quan trọng hơn cả là tâm thế. Người khai bút nên giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái, tránh vội vàng hay làm qua loa. Trước khi đặt bút, có thể hít thở sâu, giữ tâm tĩnh lặng và hướng suy nghĩ về những điều tích cực. Một buổi khai bút thực sự ý nghĩa là khi từng con chữ chứa đựng niềm tin, quyết tâm và khát vọng chân thành của người viết.

Khai bút đầu xuân nên viết gì?

Nội dung khai bút không có khuôn mẫu cứng nhắc. Tùy theo mục đích và mong muốn cá nhân, mỗi người có thể lựa chọn cách thể hiện phù hợp.

Phổ biến nhất là viết lời chúc đầu năm. Dù chỉ là những câu ngắn gọn, lời chúc vẫn mang theo niềm tin và hy vọng. Có thể viết: “Chúc năm mới an khang, vạn sự như ý”, “Chúc bản thân luôn vững vàng, mạnh mẽ và hạnh phúc”, hoặc “Năm mới, hành trình mới. Hãy sống thật trọn vẹn và biết ơn”… Những câu chữ ấy giống như lời nhắn gửi cho chính mình, tạo động lực để bắt đầu một năm mới với tinh thần lạc quan.

Bên cạnh lời chúc, nhiều người lựa chọn ghi lại mục tiêu và ước nguyện cụ thể cho năm mới. Đây được xem là cách giúp định hình rõ ràng những điều muốn đạt được, từ đó xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. Chẳng hạn: “Tôi hoàn thành khóa học tiếng Anh trong năm nay”, “Tôi đạt được vị trí mới trong công việc”, “Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân”.

Việc viết ra những mục tiêu ở dạng câu khẳng định tích cực có tác dụng củng cố ý chí và cam kết của bản thân. Khi lời nguyện được thể hiện bằng chữ viết, nó trở thành một lời hứa rõ ràng, nhắc nhở người viết nỗ lực thực hiện trong suốt năm. Đây cũng là cách tạo động lực tinh thần hiệu quả, dựa trên sự chủ động và quyết tâm cá nhân chứ không phải yếu tố mê tín.

Với những người yêu thích văn chương, khai bút có thể là một bài thơ ngắn, một câu đối, hay một đoạn văn tự sự mở đầu cho hành trình sáng tác mới. Mỗi cách thể hiện đều phản ánh cá tính và khát vọng riêng, miễn là chứa đựng tinh thần hướng thiện và tích cực.

Lời viết khai bút pổ biến nhất là viết lời chúc đầu năm. (Ảnh: VOV)

Sau khi khai bút nên làm gì?

Kết thúc buổi khai bút, trang giấy hoặc cuốn sổ ghi những dòng chữ đầu năm nên được giữ gìn cẩn thận. Nhiều người chọn cất vào tủ, đặt trong sổ tay cá nhân hoặc để trên bàn học, bàn làm việc nhằm nhắc nhở bản thân về mục tiêu đã đặt ra. Việc thường xuyên nhìn lại những dòng chữ đầu năm giúp củng cố động lực và tinh thần phấn đấu.

Một số gia đình còn đóng khung trang khai bút và treo ở vị trí trang trọng trong nhà như một biểu tượng của quyết tâm và lạc quan. Theo quan niệm dân gian, không nên vứt bỏ hoặc để thất lạc tờ khai bút, bởi đó được xem là “vía may” tượng trưng cho vận khí tốt đầu năm. Dù nhìn nhận dưới góc độ văn hóa hay tâm lý, việc trân trọng những dòng chữ đầu xuân cũng chính là trân trọng khởi đầu của chính mình.

Khai bút đầu năm Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là hành động mang ý nghĩa tự khích lệ, định hướng và làm mới bản thân. Dù lựa chọn thời điểm nào trong những ngày đầu xuân, điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, niềm tin vào nỗ lực cá nhân và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Trong không khí rộn ràng của Tết, một trang giấy trắng và vài dòng chữ đầu năm có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình trọn vẹn, ý nghĩa và đầy hy vọng.