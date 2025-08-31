Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá

(VTC News) -

Sáng 31/8, ngày cuối tuần cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, rất nhiều người dân kéo về Hà Nội tham quan, du lịch và trông chờ đến lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng 2/9. Khắp các ngả đường đều đông đúc, chật chội. Càng vào các tuyến phố trung tâm, lượng người và xe cộ càng nhiều.

Sáng 31/8, lượng người đến Hà Nội du lịch đông như trẩy hội.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các dịch vụ "ăn theo" cũng nhanh chóng mọc lên, trong đó hút khách nhất là trông giữ xe, nhiều nơi giá tăng gấp đôi ngày thường.

Một người trông giữ xe trên đường Điện Biên Phủ cho biết, giá trông xe máy hôm nay là 20.000 đồng, ô tô là 100.000 đồng. Tuy giá không rẻ nhưng lượng khách không hề vãn, luôn tấp nập từ sáng đến trưa.

Dịch vụ trông giữ xe máy trên đường Điện Biên Phủ tăng giá gấp đôi.

Những quán cà phê cũng rất đông khách vì hầu hết ai cũng có nhu cầu thư giãn và nghỉ chân sau một thời gian đi bộ tham quan các điểm du lịch.

Một du khách cho biết, giá cà phê hoặc các loại nước trái cây dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/cốc tuỳ loại.

“Hai hôm nay, các cửa hàng cà phê, nước giải khát đã tăng giá 20- 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, vì thấy ngày lễ mà nhân viên quán không được nghỉ ngơi, lại phục vụ hết công suất nên hầu hết khách hàng đều chấp nhận mức giá này”, chị Nguyễn Thị Thủy - một du khách ở Hà Phòng nói.

Các quán cà phê hút khách dù giá cao hơn hẳn ngày thường.

Dịch vụ bán hàng rong cũng được dịp kiếm lời nhờ giá rẻ nên dễ dàng hút khách. Cụ thể, một lá cờ đỏ sao vàng cầm tay có cán nhựa khổ 25x20cm giá 10.000 đồng; mũ lưỡi trai màu đỏ sao vàng giá 30.000 - 50.000 đồng; quạt vải đỏ in ngôi sao vàng có giá 50.000 đồng; nón quét sơn đỏ, sao vàng giá 50.000 đồng...

Một số hình ảnh trên nhiều tuyến đường quanh khu vực Lăng Bác sáng 31/8:

Các tuyến phố tấp nập người và xe.

Người bán hồ hởi, vui vẻ khi bán được nhiều hàng.

Một người bán hàng rong với các sản phẩm in hình quốc kỳ.

Các điểm trông giữ xe trên đường Điện Biên Phủ luôn chật kín.

Khách đua nhau check-in, thư giãn trong kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Chụp ảnh kỷ niệm cũng là một trong những dịch vụ "ăn" khách trong ngày này..