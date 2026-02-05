Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Du Xuân sắm Tết xuyên Việt

(VTC News) -

Điểm hẹn mùa xuân: "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng"

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (VEC) tại Hà Nội. Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, hội chợ không chỉ là nơi giao lưu mua sắm sầm uất mà còn là không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, quy tụ những thương hiệu uy tín hàng đầu khắp ba miền.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 với quy mô cấp quốc gia quy tụ hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

Hội chợ không chỉ tạo ra không gian kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn là cầu nối giao thương, quảng bá các sản phẩm chất lượng cao của doanh nghiệp Việt đến với bạn bè quốc tế.

Với quy mô hoành tráng cấp quốc gia, hội chợ quy tụ hàng trăm gian hàng với nhiều lĩnh vực, từ nông sản, thủ công mỹ nghệ đến gia vị thực phẩm, thời trang…. Khách hàng đến mua sắm được trang bị thêm giỏ kéo để có thể mua sắm Tết một cách dễ dàng và thoải mái nhất.

Hàng trăm gian hàng với nhiều lĩnh vực tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Barona đồng hành cùng Hội chợ Mùa Xuân 2026

Barona chính thức tham gia và đồng hành tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, không chỉ giới thiệu các sản phẩm gia vị và nước dùng hoàn chỉnh chất lượng, tiện lợi và an toàn, Barona còn đem đến hội chợ với nhiều sản phẩm mới giúp bữa ngon của gia đình thêm phong phú, việc chuẩn bị bữa ngon cũng nhẹ nhàng, đơn giản và nhanh chóng hơn.

Gian hàng Barona nổi bật với sắc xanh rực rỡ.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng Barona được thiết kế như một không gian ẩm thực thu nhỏ, nơi khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm.

Các hoạt động dùng thử sản phẩm, tư vấn cách nêm ướp món ăn nhanh gọn, chuẩn vị, phù hợp với nhịp sống hiện đại được nhiều người tiêu dùng thích thú và ủng hộ. Đây là cũng là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận hương vị, tin tưởng vào chất lượng và sự tiện lợi của sản phẩm trước khi tin chọn cho gian bếp nhà mình.

Khách tham quan được trải nghiệm nhiều món ngon hấp dẫn tại gian hàng Barona.

Không khí tại gian hàng Barona rất sôi nổi với các hoạt động giao lưu, minigame và quà tặng dành cho khách tham quan, góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm trọn vẹn.

Lan tỏa giá trị bữa ăn gia đình trong mùa xuân mới

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 năm nay, Barona không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mong muốn lan tỏa thông điệp về sự gắn kết gia đình thông qua những bữa cơm nhà ngon, tiện và an toàn. Trong không khí xuân sum vầy, các món ăn truyền thống kết hợp cùng giải pháp gia vị hoàn chỉnh của Barona sẽ giúp việc chuẩn bị mâm cơm hay mâm cỗ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, để mỗi gia đình sẽ có thêm thời gian tận hưởng khoảnh khắc sum vầy bên nhau ý nghĩa hơn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và mua sắm cùng Barona tại Hội chợ Mùa Xuân 2026: 📅 Thời gian: 09h00 - 21h00 | Từ ngày 2/2/2026 đến 13/2/2026 📍 Địa điểm: Gian hàng Barona - Khu vực gian hàng thực phẩm sảnh 4, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội Tham khảo thêm nhiều công thức món ngon tại www.barona.vn hoặc liên hệ số Hotline: 1900 558856.