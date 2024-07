Khách hàng lái thử VF 6 trên toàn quốc: 'Chốt' vì lái hay, an toàn, tiết kiệm

(VTC News) -

Không chỉ là dịp để khách hàng trực tiếp trải nghiệm, chuỗi sự kiện này còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ tò mò, hứng khởi đến hài lòng và quyết định xuống tiền ngay tại chỗ.

Vận hành mượt mà, an toàn cho mọi hành trình

Nhiều khách hàng lái thử VF 6 ấn tượng với khả năng vận hành của xe.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm lái thử VF 6 ở showroom VinFast Nguyễn Văn Linh.

“Khả năng vận hành của xe thực sự ấn tượng. Xe chạy mượt mà, dễ điều khiển mặc dù đây là lần đầu tôi được lái thử xe điện”, anh Hùng chia sẻ sau buổi lái thử sáng 27/7. Theo anh, vô lăng VF 6 phản hồi rất tốt, cần số dạng nút bấm rất tiện lợi và dễ dùng, không hề khó làm quen như anh nghĩ ban đầu.

Không chỉ riêng Hà Nội, nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành phố đã tranh thủ dịp cuối tuần để tới các showroom, nhà phân phối VinFast và các trung tâm thương mại Vincom để được tự tay cầm lái VF 6. Chị Trần Thị Mai, chủ một cửa hàng quần áo tại Long An bày tỏ sự ấn tượng với tiện nghi trên chiếc xe theo chị là “ngon” từ ngoài vào trong: “Lần đầu tiên tôi được thử màn hình cảm ứng có thể điều khiển nhiều chức năng trên xe đến vậy. Không gian cũng rộng rãi, ngồi trong xe mát, yên tĩnh và đặc biệt là không bị mùi xăng”.

Người dùng “mục sở thị” VF 6 trưng bày tại showroom Long An.

Anh Trần Văn Hà (TP.HCM) thì đặc biệt phấn khích khi tìm hiểu về các công nghệ hỗ trợ lái an toàn ADAS trên VF 6 Plus.

“Tôi đang muốn tìm một chiếc xe thật an toàn để có thể yên tâm đi phố cũng như đưa vợ con đi chơi xa. Lái xe mà có ADAS hỗ trợ thì sẽ rất rảnh tay. Ngoài ra còn có cô trợ lý ảo ViVi sẽ giúp tôi tăng giảm điều hòa, bật nhạc hộ nên có thể tập trung lái”, anh giải thích.

Bên cạnh các công nghệ an toàn, VF 6 còn được trang bị tới 8 túi khí (bản Plus) và là dòng xe duy nhất trong phân khúc có hệ thống treo sau đa điểm, mang tới trải nghiệm an toàn, thoải mái tối đa cho cả gia đình.

Chốt xuống tiền luôn vì nhiều ưu đãi, chi phí tiết kiệm

Bên cạnh những điểm mạnh về vận hành, công năng của chiếc xe, một trong những yếu tố hút khách của VF 6 là chi phí vận hành tiết kiệm. Thậm chí, một số người quyết định chốt cọc ngay tại sự kiện sau khi tính toán kỹ lưỡng những lợi ích mà mẫu xe này mang lại.

Các ưu đãi hấp dẫn cùng chi phí vận hành tiết kiệm là lý do nhiều khách hàng chốt mua VF 6 ngay tại sự kiện.

Cũng ngay tại sự kiện, anh Văn Hà (TP.HCM) đã quyết định xuống tiền luôn VF 6 để được hưởng ưu đãi 2 năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương 2,5% giá xe, 10 triệu đồng để sử dụng trong chương trình khách hàng thân thiết cùng những quyền lợi dành riêng cho chủ xe VinFast.

Cụ thể, anh Hà chia sẻ, hiện tại VinFast đang cho chủ xe điện sạc miễn phí trong 1 năm nên mua xe về, anh đã tiết kiệm được ngay hàng chục triệu đồng chi phí sạc xe. Chưa hết, anh còn được gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Hơn nữa, ngay cả sau khi hết ưu đãi trên, theo nhiều người dùng, so với nhiều mẫu xe khác trên thị trường, VF 6 nổi bật với chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều xe xăng.

“Trước đây dùng xe xăng, một tháng đi tầm 3.000 km tôi phải tốn khoảng 5-6 triệu tiền xăng là bình thường. Nếu chuyển qua xe điện, cộng cả tiền thuê pin thì cũng chỉ tầm 3 triệu đồng. Năm tới không mất tiền sạc thì tôi chẳng phải nghĩ gì nữa, ra đầu đường đi chợ cũng xách ô tô”, anh Đức Anh (Hà Nội), một trong những khách hàng quyết định chốt cọc VF 6 tại Hà Nội nói.

Chuỗi sự kiện trải nghiệm VF 6 trên toàn quốc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và sẽ tiếp tục diễn ra tới hết ngày 3/8.

Tại thị trường Việt Nam, VF 6 có giá niêm yết khởi điểm từ 675 triệu đồng (phiên bản 6S, thuê pin). Khi mua xe tại thời điểm này, chủ xe sẽ được miễn lệ phí trước bạ (10-12% tùy khu vực), tiết kiệm tới hơn 100 triệu đồng. Xe cũng đi kèm chính sách bảo hành lên tới 7 năm/160.000 km và 8 năm không giới hạn km cho pin, giúp khách hàng tuyệt đối an tâm khi sử dụng.

Từ nay đến 3/8, chuỗi sự kiện “Ngày hội trải nghiệm VF 6” sẽ tiếp tục được triển khai tại các tỉnh thành trên cả nước. Thông tin chi tiết về 100 điểm lái thử xe VF 6 trên toàn quốc, khách hàng có thể tham khảo tại địa chỉ: https://vinfastauto.com/vn_vi/lich-lai-thu-vinfast-vf-6-tren-toan-quoc-moi-nhat Ngoài ra, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và đặt cọc mua xe trực tuyến, khách hàng xem tại địa chỉ: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-dien-vf6.html