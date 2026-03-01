Khách du lịch đến Ninh Bình tăng hơn 80%, thu gần 6.000 tỷ đồng đầu năm

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các điểm đến nổi tiếng ở Ninh Bình như Quần thể danh thắng Tràng An, Phố cổ Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Tuyệt Tịnh Cốc…, lượng du khách tăng cao ngay từ sáng sớm.

Từ sáng sớm 1/3, bến thuyền khu du lịch Tràng An đã tấp nập du khách.

Bến thuyền Tràng An luôn trong không khí tấp nập, từng đoàn thuyền nối nhau xuôi theo dòng nước trong xanh, len lỏi qua những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Phố cổ Hoa Lư rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực truyền thống và hòa mình vào không gian văn hóa Cố đô.

Du khách đến Ninh Bình dịp này không chỉ dâng hương cầu bình an, du ngoạn hang động mà còn hào hứng trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới như tour sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, chương trình văn hóa - nghệ thuật đầu xuân.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành Du lịch chủ động chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sẵn sàng đón làn sóng du khách đầu năm. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai chặt chẽ. Các tuyến đường chính dẫn vào khu, điểm du lịch cơ bản thông suốt. Lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, điều tiết tại khu vực đông người, hạn chế tối đa ùn tắc. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn được duy trì nghiêm túc.

Với những kết quả tích cực ngay từ những ngày đầu năm mới, du lịch Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời tạo đà thuận lợi để ngành du lịch bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Du khách chiêm ngưỡng các di sản trên dòng sông Ngô Đồng, khu du lịch sinh thái Tràng An.

Lượng khách và doanh thu tăng trưởng mạnh

Trên nền tảng các hoạt động sôi động đó, lượng khách du lịch trong tháng Hai ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Số lượt khách đến du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng Hai ước đạt trên 4.075 nghìn lượt khách, tăng 13,52% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượt khách đến các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Bính Ngọ từ 14/2 đến 22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) đạt trên 2.375 nghìn lượt, tăng 81,4% so với dịp Tết Ất Tỵ 2025 (đón trên 1.309 nghìn lượt).

Số lượt khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 712 nghìn lượt, tăng 41%; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 783 nghìn ngày khách, tăng 40,40% so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu ở lượng khách quốc tế đến tham quan.

Lượng khách quốc tế đến Ninh Bình du lịch cũng tăng cao dịp đầu năm 2026.

Tương ứng với tăng trưởng về khách, tổng thu hoạt động du lịch tháng Hai ước đạt gần 4.368 tỷ đồng, tăng 20,12% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động lưu trú ước đạt trên 214 tỷ đồng, tăng 25,40%; hoạt động nhà hàng ước đạt trên 1.891 tỷ đồng, tăng 21,51%; hoạt động vận chuyển ước đạt gần 642 tỷ đồng, tăng 27,88%; vé tham quan ước đạt gần 332 tỷ đồng, tăng 18,44%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt gần 600 tỷ đồng, tăng 17,86%; các dịch vụ khác tổng thu ước đạt gần 689 tỷ đồng, tăng 11,45% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, du lịch Ninh Bình tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng lượt khách ước đạt trên 5.401 nghìn lượt khách, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, số lượt khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt gần 1.134 nghìn lượt, tăng 33,15%; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 1.255 nghìn ngày khách, tăng 35,22%.

Nhiều điểm du lịch tại Ninh Bình thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Tổng thu hoạt động du lịch 2 tháng đầu năm ước đạt gần 5.837 tỷ đồng, tăng 15,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động lưu trú đạt gần 301 tỷ đồng, tăng 24,93%; hoạt động nhà hàng đạt gần 2.510 tỷ đồng, tăng 20,17%; hoạt động vận chuyển đạt trên 860 tỷ đồng, tăng 12,06%; vé tham quan đạt trên 428 tỷ đồng, tăng 13,35%; bán hàng hóa, quà lưu niệm đạt gần 802 tỷ đồng, tăng 18,41%; các dịch vụ khác tổng thu đạt trên 935 tỷ đồng, tăng 5,78%.

Song song với hoạt động phục vụ khách, công tác quản lý Nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường. Hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng như trong tháng Hai diễn ra ổn định, an toàn, tạo ấn tượng tích cực đối với du khách trong nước và quốc tế, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để ngành Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển bền vững trong năm 2026.

Theo thống kê của Sở Du lịch, tháng Hai trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thời gian nghỉ kéo dài cùng điều kiện thời tiết thuận lợi góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp năm mới. Các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức sôi nổi, phong phú, vừa đáp ứng nhu cầu vui xuân, tham quan, trải nghiệm văn hóa của Nhân dân và du khách, vừa góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người địa phương. Đặc biệt, trong dịp Tết, tỉnh tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng thức. Mùng 3 và mùng 4 Tết, Khu du lịch sinh thái Thung Nham tổ chức mini show “Khúc hát thiên nhiên” và chương trình nghệ thuật “Xuân dẫn lối”, tạo điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình du Xuân. Cùng với các hoạt động văn hóa đặc sắc, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán; nhiều sản phẩm, dịch vụ mới được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm. Đáng chú ý, khu du lịch Thung Ui mở cửa đón khách từ mùng 1 Tết; nhiều điểm du lịch tổ chức không gian check-in, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, qua đó làm phong phú thêm sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách dịp đầu xuân năm mới. Bên cạnh thị trường truyền thống trong nước, lượng khách quốc tế từ Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Âu tăng rõ rệt, góp phần tạo nên diện mạo đa văn hóa sôi động cho du lịch vùng đất di sản.