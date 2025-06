Khắc Việt: 'Tôi và vợ có kinh tế, không có nhu cầu để con làm thương mại'

(VTC News) -

Trong chương trình 28 Unique, ca sĩ Khắc Việt lần đầu chia sẻ về hành trình làm cha, triết lý nuôi dạy con và quan điểm rõ ràng trước làn sóng con sao bước chân vào showbiz.

Khi được hỏi về việc cho hai con tham gia chương trình truyền hình thực tế Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân, nam ca sĩ không né tránh, mà thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân. Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định khai thác danh xưng “sao nhí” của các con để kiếm tiền.

“Cát-xê chẳng đáng bao nhiêu so với những gì mình đang làm. Tôi và vợ là những người may mắn, có thu nhập ở mức cao so với mặt bằng chung, nên không có nhu cầu để con làm thương mại”, Khắc Việt nói.

Làm nghệ thuật, nam ca sĩ hiểu rõ việc con cái trở thành tâm điểm chú ý là điều khó tránh khỏi. Nhưng anh cho rằng, nếu muốn các con không bị áp lực thì chỉ có cách duy nhất: bố mẹ từ bỏ nghề giải trí.

“Chính nghề của bố mẹ đã nuôi sống gia đình, mang lại điều kiện sống tốt đẹp cho các con. Nếu sau này, các con cảm thấy áp lực, thì cũng nên hiểu, chính áp lực, ngành nghề đó nuôi lớn các con”, anh nhấn mạnh.

Khắc Việt cũng phủ nhận việc “diễn” trong chương trình. Anh cho biết ekip có gợi ý vài tình huống, nhưng anh yêu cầu mọi thứ phải thật tự nhiên, ghi lại chân thực cuộc sống của ba bố con mà không sắp đặt. Vì thế khán giả có thể thấy anh nghiêm khắc với các con.

Nam ca sĩ có quan điểm giáo dục nghiêm khắc, không quá nuông chiều: “Trẻ con cần kỷ luật, nhưng trong kỷ luật có tình thương". Theo anh, nếu trẻ em không được rèn giũa từ nhỏ, sẽ rất dễ trở nên hư hỏng. Tuy nhiên, kỷ luật không có nghĩa là hà khắc.

“Trong khuôn khổ vẫn cần sự động viên, khen ngợi, yêu thương. Tôi tin rằng, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường có đủ cảm xúc, kiến thức và sự bảo bọc sẽ trở thành những người tử tế trong tương lai", Khắc Việt nói.

Khi được hỏi “Anh có nghĩ mình là ‘bố siêu nhân’ đúng nghĩa?”, Khắc Việt cười và nói: “Tôi nghĩ hoàn toàn khớp 100%. Ngoài đời, hai con gần gũi tôi nhất. Mẹ thì ít nói, còn tôi là người tâm sự, trò chuyện nhiều với các con, nhất là mỗi đêm trước giờ đi ngủ”. Anh tiết lộ, thay vì uốn nắn con theo khuôn mẫu “ngoan ngoãn”, anh lại muốn các con được nghịch ngợm, trải nghiệm, vấp ngã để từ đó tự rút ra bài học.

Về kế hoạch tương lai, Khắc Việt cho biết anh luôn ưu tiên gia đình bên cạnh công việc. “Năm nay và năm sau, tôi vẫn duy trì nghệ thuật song song với chăm lo gia đình. Có gia đình, tôi càng có động lực làm việc hơn. Quan trọng là biết sắp xếp thời gian hợp lý. Không thể đi diễn liên tục mà bỏ con. Phải hài hòa. Gia đình là điểm tựa để mình cố gắng mỗi ngày".

Khắc Việt và bà xã - DJ Thảo Bebe kết hôn vào tháng 4/2018 sau một năm hẹn hò và đón cặp song sinh một trai, một gái vào năm 2020. Đây là niềm vui vô bờ bến của cặp đôi sau vài năm chờ đợi, mong ngóng và nỗ lực có con.

Hai bé - Nguyễn Khắc Việt Dũng và Nguyễn Thảo Linh - được gọi thân mật là Dừa và Đu Đủ, giống hệt bố về ngoại hình nhưng có tính cách trái ngược. Hai bé là nguồn năng lượng tích cực mà anh thường xuyên nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.