Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 19/8/2025 - XSVT 19/8

XSVT 19/8. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 19/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 19/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 19/8/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 19/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSVT cần biết

- Vé số trúng phải giữ cẩn thận, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty XSKT công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng giải được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy thuộc vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được nhận tất cả các giá trị giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

