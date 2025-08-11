Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 12/8/2025 - XSVT 12/8

XSVT 12/8. XSVT thứ Ba ngày 12/8/2025. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 12/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả các giải thưởng của XSVT 12/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 12/8/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12/8/2025

Xem thêm kết quả XSVT các kỳ quay thưởng trước

- XSVT 5/8, kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5/8/2025

XSVT 5/8, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 5/8/2025.

- XSVT 29/7/2025

XSVT 29/7, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 29/7/2025.

- XSVT 22/7/2025

XSVT 22/7, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 22/7/2025.

- XSVT 15/7/2025

XSVT 15/7, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 15/7/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng XSVT

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng chưa lĩnh thưởng thì sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giá trị giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền cho người khác lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 12/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.