Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/9/2025 - XSTV 19/9

XSTV 19/9. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 19/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/9/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 19/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.