Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/9/2025 - XSHCM 8/9

XSHCM 8/9. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 8/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/9/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 8/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, những vé số trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

