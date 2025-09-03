Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 - Trực tiếp XSTN 4/9

XSTN 4/9. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTN 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 4/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTN
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải nhận được 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ 2: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.
- Thứ 3: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.
- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.
- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.
- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.
- Thứ 7: XSMN quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang.
- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.
Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.
