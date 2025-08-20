Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 21/8/2025 - XSTN 21/8

XSTN 21/8. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 21/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTN 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 21/8/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 21/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTN
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác một chữ số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ 2: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.
- Thứ 3: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.
- Thứ 4: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.
- Thứ 5: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.
- Thứ 6: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.
- Thứ 7: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.
- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.
Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 21/8/2025
