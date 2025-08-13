Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 14/8/2025 - XSTN 14/8

XSTN 14/8. Trực tiếp XSTN thứ Năm ngày 7/8/2025. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 14/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 14/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 14/8/2025 - Xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 14/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh có các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một chữ số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 14/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.