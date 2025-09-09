Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025 - XSST 10/9

XSST 10/9. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 10/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025 - XS đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 10/9/2025

Xem thêm KQXS Sóc Trăng các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSST 3/9, kết quả xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 3/9/2025

XSST 3/9, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 3/9/2025.

- XSST 27/8/2025

XSST 27/8, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 27/8/2025.

- XSST 20/8/2025

XSST 20/8, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 20/8/2025.

- XSST 13/8/2025

XSST 13/8, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 13/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải đảm bảo nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.