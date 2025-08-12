Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 13/8/2025 - XSST 13/8

XSST 13/8. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 13/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 13/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 13/8/2025 - Xổ số đài Sóc Trăng thứ Tư ngày 13/8/2025

Xem thêm kết quả xổ số Sóc Trăng các kỳ quay thưởng trước

- XSST 6/8, kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6/8/2025

XSST 6/8, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 6/8/2025.

- XSST 30/7/2025

XSST 30/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 30/7/2025.

- XSST 23/7/2025

XSST 23/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 23/7/2025.

- XSST 16/7/2025

XSST 16/7, kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 16/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng có các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): có 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai một số bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 13/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.