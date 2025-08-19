Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 20/8/2025 - XSST 20/8

XSST 20/8. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 20/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 20/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 20/8/2025 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 20/8/2025

Quy định cần biết khi trúng thưởng xổ số Sóc Trăng

- Người chơi phải giữ vé số trúng thưởng cẩn thận, không để bị rách rời, chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Nếu quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận tiền thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ được lĩnh tổng tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

