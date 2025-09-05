Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 - XSLA 6/9

XSLA 6/9. Kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả các giải thưởng XSLA 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSLA 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 6/9/2025
Cơ cấu giải thưởng XSLA
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An có các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- XSMN thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.
- XSMN thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.
- XSMN thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.
- XSMN thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.
Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 6/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
