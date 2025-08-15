Kết quả xổ số Long An hôm nay 16/8/2025 - XSLA 16/8

XSLA 16/8. Kết quả xổ số Long An hôm nay 16/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 16/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 16/8/2025 - XS đài Long An thứ 7 ngày 16/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 chữ số cuối so với giải đặc biệt (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với số trúng giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: Do các đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do các đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do các đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do các đài Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 16/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.