Kết quả xổ số Long An hôm nay 9/8/2025 - XSLA 9/8

XSLA 9/8. XSLA thứ Bảy ngày 9/8/2025. Kết quả xổ số Long An hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả các giải thưởng XSLA 9/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 9/8/2025 - XS đài Long An thứ 7 ngày 9/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải nhận được 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 số cuối (chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 9/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.