Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 24/8/2025 - XSKT 24/8

XSKT 24/8. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 24/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 24/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 24/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 24/8/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 24/8/2025

Xem lại kết quả XSKT các ngày quay số mở thưởng trước

- XSKT 17/8, kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 17/8/2025

XSKT 17/8, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay ngày 17/8/2025.

- XSKT 10/8/2025

XSKT 10/8, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay ngày 10/8/2025.

- XSKT 3/8/2025

XSKT 3/8, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay ngày 3/8/2025.

- XSKT 27/7/2025

XSKT 27/7, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay ngày 27/7/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 24/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.