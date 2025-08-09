Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 10/8/2025 - XSKT 10/8

XSKT 10/8. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 10/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả các giải thưởng XSKT 10/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 10/8/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 10/8/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 10/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn này, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày, tính từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Lịch xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung được quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 10/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.